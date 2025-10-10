PRIMEIRO ESCRITO DO PAPA LEÃO XIV FOI ONTEM APRESENTADO NO VATICANO

PRIMEIRO ESCRITO DO PAPA LEÃO XIV FOI ONTEM APRESENTADO NO VATICANO

adminDestaque, Todas as Categorias

Exortação apostólica Dilexi Te critica economia que empobrece

O Papa Leão XIV retoma as críticas de Francisco à “economia que mata”, na primeira exortação apostólica do seu Pontificado. Dilexi Te (“Eu te amei”) foi ontem apresentada na Sala de Imprensa do Vaticano.

“Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Preocupam-nos, de modo particular, as graves condições em que vivem muitíssimas pessoas, devido à escassez de alimentos e água potável. Todos os dias morrem milhares de pessoas por causas relacionadas com a desnutrição”, escreve o Papa, num documento que começou a ser preparado pelo seu antecessor.

O título Dilexi Te (“Eu amei-te”, em Português) é retirado de uma passagem do último livro da Bíblia, o Apocalipse (Ap., 3, 9). Francisco estava a preparar esta exortação apostólica antes da sua morte, um projecto agora assumido e publicado por Leão XIV.

O documento pontifício destaca que “há cada vez mais famílias que não conseguem chegar ao fim do mês” com dinheiro.

“Em geral, nota-se que as diferentes manifestações da pobreza aumentaram. Ela já não se apresenta como uma condição única e homogénea, mas manifesta-se em múltiplas formas de empobrecimento económico e social, reflectindo o fenómeno de crescentes desigualdades, mesmo em contextos geralmente prósperos”, pode ler-se.

Leão XIV afirma que o coração da Igreja é “solidário com os pobres, excluídos e marginalizados”, com todos aqueles que são considerados “descartáveis” pela sociedade.

“A cultura dominante do início deste milénio impele-nos a abandonar os pobres ao seu próprio destino, a não os considerar dignos de atenção e muito menos de apreço”, lamenta, acrescentando haver a ideia generalizada que “só o Governo deveria cuidar deles, ou que seria melhor deixá-los na miséria e ensinar-lhes antes a trabalhar. Além disso, assumem-se, às vezes, critérios pseudocientíficos para dizer que a liberdade do mercado levará naturalmente à solução do problema da pobreza”.

Citando a instrução da Doutrina da Fé sobre alguns aspectos da “Teologia da libertação” (datada de 6 de Agosto de 1984), o Pontífice escreve que “a preocupação pela pureza da fé não subsiste sem a preocupação de dar a resposta de um testemunho eficaz de serviço ao próximo e, em especial, ao pobre e ao oprimido, através de uma vida teologal integral”.

“Por vezes, nalguns movimentos ou grupos cristãos, nota-se a falta ou mesmo a ausência de compromisso pelo bem comum da sociedade e, em particular, pela defesa e promoção dos mais fracos e desfavorecidos. A este respeito, é preciso recordar que a religião, especialmente a cristã, não pode ser confinada à esfera privada”, insiste.

Leão XIV, que foi missionário e bispo no Peru, questiona o que chama de “uma pastoral das ditas elites”, segundo a qual, “em vez de perder tempo com os pobres, é melhor cuidar dos ricos, dos poderosos e dos profissionais, para que, através deles, seja possível alcançar soluções mais eficazes”.

Uma exortação apostólica é um documento formal do Papa dirigido principalmente aos católicos, sem se limitar a eles, cujo objectivo principal é orientar os destinatários sobre um tema específico – neste caso, “o amor para com os pobres”.

In ECCLESIA

Email, RSS Follow

Related Posts

Profeta Amós: o Rugido do Leão
October 12, 2025 0

ABRA A SUA BÍBLIA – 5

Padre Gabriel Cruz
October 11, 2025 0

DESLOCAÇÃO PAUTOU O ARRANQUE EFECTIVO DO PROCESSO DE BEATIFICAÇÃO E CANONIZAÇÃO DO PADRE GAETANO NICOSIA

28º DOMINGO COMUM – Ano C – 12 de Outubro
October 11, 2025 0

28º DOMINGO COMUM – Ano C – 12 de Outubro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *