PRIMEIRA PROCISSÃO PRESENCIAL PÓS-COVID 19

Senhor Bom Jesus dos Passos volta a reunir os fiéis

A Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos volta este ano às ruas de Macau, a 26 de Fevereiro, depois de ter estado suspensa nos últimos anos, devido à pandemia de Covid-19.

A Procissão encerra o programa de celebrações do Senhor Bom Jesus dos Passos, do qual fazem parte a Novena e a Festa dedicada aos Passos da Paixão de Cristo, ou seja, ao trajecto percorrido por Jesus Cristo, desde a sua condenação à morte até ser sepultado.

Ontem,16 de Fevereiro, teve início a Novena, em Chinês e Português, na igreja de Santo Agostinho, um momento diário de oração que termina no próximo dia 24 de Fevereiro. Em Chinês, tem lugar às 7 horas e 45 da manhã; e em Português, às 18:00 horas.

«Depois de alguns anos de interregno, a Procissão será organizada após a Novena, no dia 26 [de Fevereiro]. Aqueles que não puderem participar fisicamente na Novena, poderão fazê-lo via “online”», disse o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical do passado dia 12 de Fevereiro.

Para além da Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos, irá realizar-se a 25 de Fevereiro a tradicional Procissão da Cruz, sendo este o ponto alto das celebrações de sábado (ver Programa na página de Facebook d’O CLARIM: “Jornal O Clarim”).

IDOSOS CONVIVEM NA FÉ –Também ontem, a paróquia da Sé Catedral realizou mais um “Momento de Espiritualidade e Convivência para Idosos”, entre as 15:00 horas e as 17:00 horas, no Cartório da Sé. A iniciativa foi monitorizada pelo padre Daniel.

QUEIMA DOS RAMOS –Este Domingo, 19 de Fevereiro, termina o prazo para a entrega dos “ramos que foram abençoados no Domingo de Ramos do ano passado” a fim de serem preparadas “as cinzas que serão impostas na Quarta-Feira de Cinzas”, lê-se num “post” publicado na página de Facebook “Sé Catedral de Macau CLP”.

JMJ 2023 –O padre Daniel reiterou o convite aos pais e encarregados de educação para inscreverem os filhos com mais de quinze anos de idade na Jornada Mundial da Juventude, a ter lugar em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto.

«No mês de Julho, a comunidade de língua portuguesa, principalmente os seus jovens, irá marcar presença em Fátima e Lisboa, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Os adolescentes a partir dos 15 anos de idade, aqueles que o desejarem, podem procurar-me, ou aos seminaristas, para obterem mais informações, a fim de participarem neste encontro internacional com o Papa», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

J.M.E.