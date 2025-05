PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA SEMANAL DO NOVO PAPA REALIZOU-SE NA PRAÇA DE SÃO PEDRO

Leão XIV evoca Mensagem de Fátima e pede oração pela Paz

O Papa concedeu na quarta-feira, 21 de Maio, a sua primeira Audiência Pública semanal, na Praça de São Pedro, no Vaticano, tendo evocado a Mensagem de Fátima ao pedir orações pela paz em todo o mundo.

«Neste mês mariano, gostaria de repetir o convite de Nossa Senhora de Fátima: “rezem o Terço, todos os dias, pela paz”. Juntamente com Maria, peçamos que os homens não se fechem a este dom de Deus e que desarmem o seu coração. O Senhor vos abençoe», disse Leão XIV, na saudação aos peregrinos de língua portuguesa, presentes no Vaticano.

Já na saudação aos participantes de língua árabe, o Papa repetiu o convite para que se reze o Terço nestes mês de Maio, «dedicado a Nossa Senhora». A eles falou sobre o Rosário como um «meio eficaz para obter a verdadeira paz nos corações».

O Santo Padre mostrou-se «feliz» por receber milhares de peregrinos na Audiência Geral, anunciando que vai retomar o Ciclo de Catequeses Jubilares, subordinado ao tema “Jesus Cristo, nossa esperança”, iniciado por Francisco, falecido a 21 de Abril.

«Não podemos concluir este nosso encontro sem recordar com tanta gratidão o amado Papa Francisco, que há um mês regressou à casa do Pai», afirmou.

A reflexão partiu da parábola do semeador, uma passagem do Evangelho de São Mateus (Mt., 13 ,1-17). «A parábola lança diante de mim uma palavra que me provoca e leva a questionar-me. A parábola do semeador fala precisamente da dinâmica da palavra de Deus e dos efeitos que ela produz», indicou o Papa.

Leão XIV sustentou que a palavra de Deus «fecunda e provoca toda a realidade», deixando sementes «mesmo onde é improvável que dêem frutos».

O Papa falou em Italiano, com excepção das saudações aos peregrinos de língua inglesa e espanhola, que fez nestas línguas.

No fim do encontro, Leão XVI deixou uma palavra especial para os grupos paroquiais presentes no Vaticano e encorajou-os a «seguir fielmente o Evangelho, para serem cristãos autênticos na família e em todos os outros ambientes».

«O meu pensamento vai, por fim, aos jovens, aos doentes e aos recém-casados, desejando a cada um que sirva sempre a Deus com alegria e ame o próximo com espírito evangélico», concluiu o Pontífice com a tradicional saudação final das Audiências Gerais.

In ECCLESIA