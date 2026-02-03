PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS NA AMÉRICA DO SUL

Peru como exemplo de Missão bolivariana

O que são as Pontifícias Obras Missionárias (POM), qual a missão e o seu campo de actuação? Estas questões serão respondidas em detalhe num curso “online” para os países bolivarianos, que começa amanhã, 31 de Janeiro.

«As Direcções Nacionais das Pontifícias Obras Missionárias dos países bolivarianos – Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia – uniram esforços pelo segundo ano consecutivo para oferecer um curso sobre as actividades das Pontifícias Obras Missionárias. Esta é uma oportunidade muito importante para sensibilizar as quatro Obras e, ao mesmo tempo, mostrar como as Obras Missionárias são promovidas e desenvolvidas no nosso continente», explica o padre José Hipólito Purizaca Sernaque, director nacional das POM do Peru.

O curso foi concebido como uma oportunidade educativa para fomentar o envolvimento comunitário e missionário, unindo os países bolivarianos num único espírito, como também se reflecte no tema do próximo Domingo Mundial das Missões de 2026: “Um em Cristo, unidos na missão”.

«Vamos explorar em que consiste a Infância e a Adolescência Missionária; como os jovens são acompanhados e apoiados; como a missão é vivida no seio das famílias, lembrando que existem famílias missionárias; e também como os doentes e os idosos participam activamente como missionários nas suas próprias circunstâncias», refere o padre Purizaca, sublinhando: «Especialmente nos nossos países, o trabalho missionário voluntário, bem como o ministério vocacional permanente, são valorizados e encorajados».

A iniciativa destina-se a agentes de pastoral, jovens, professores e a todos aqueles que desejam aprofundar a sua compreensão sobre a identidade, a missão e o trabalho evangelizador das POM, a fim de fortalecer o seu serviço à Igreja.

«Todos estes esforços», de acordo com o padre Purizaca, «visam apresentar e compreender a Igreja na sua dimensão essencialmente missionária à luz da experiência das Pontifícias Obras Missionárias, e sensibilizar para a importância dos territórios missionários para a Igreja Católica».

Em Dezembro de 2025, no decorrer das Festa de São Francisco Xavier, Padroeiro das Missões, por acção do Gabinete Nacional de Educação Católica do Peru, foram apresentados novos materiais didácticos e pastorais, com o intuito de enriquecer a educação religiosa católica e fomentar a vocação missionária entre os estudantes de todo o País. Na apresentação participaram representantes de diversas instituições de Ensino, incluindo directores de escolas, professores, coordenadores pastorais e membros de entidades que se envolveram activamente na concepção e implementação destes materiais.

O padre Purizaca explica a importância educativa, pastoral e evangelizadora dos novos materiais escolares e como foram elaborados no sentido de integrarem a dimensão missionária nas escolas: «Estes textos não só permitirão aos alunos compreender o que são as Pontifícias Obras Missionárias, bem como vivenciarem a missão no seu dia-a-dia. Incluem também sugestões de actividades significativas e propostas educativas bem estruturadas, todas escritas numa linguagem clara e compreensível».

O sacerdote considera que «a missão está no coração da Igreja» e que «as escolas são um lugar privilegiado para despertar, nutrir e orientar a vocação missionária das crianças e dos jovens». Segundo ele, os textos foram incluídos na Biblioteca Nacional do Peru, um gesto que reconhece o seu valor educativo e pastoral, e representa uma resposta ao apelo da Igreja e do Papa Leão XIV, que viveu como missionário no Peru durante muitos anos antes da sua eleição como Bispo de Roma.

“ROSÁRIO MISSIONÁRIO ONLINE”

Também no final do Ano Jubilar de 2025, as direcções nacionais das Pontifícias Obras Missionárias dos países bolivarianos organizaram e promoveram a segunda edição do “Rosário Missionário online”, que contou com a participação massiva de pessoas de todas as idades. A ideia surgiu para fortalecer a comunhão e a espiritualidade missionária entre as nações irmãs e foi o resultado do trabalho conjunto dos directores nacionais dos países participantes, que promoveram este e outros projectos para fomentar a cooperação espiritual na região.

O “Rosário Missionário online”, incluído em 2025 na memória litúrgica de São Francisco Xavier, Padroeiro das Missões, foi profundamente marcado pelo tema jubilar da esperança, oferecendo um espaço de oração dirigido particularmente aos missionários de todo o mundo que generosamente proclamam o Evangelho em diversos contextos e realidades. O evento foi também transmitido em directo no Facebook através das plataformas oficiais das POM de cada país, tendo permitido a centenas de pessoas unirem-se num espírito de fé partilhada, ultrapassando fronteiras e distâncias, e oferecendo um testemunho vivo de uma Igreja que vai e vive em comunhão.

Durante o encontro, o irmão Giancarlo Chirinos Barrera, secretário nacional da Obra Pontifícia para a Propagação da Fé do Peru, enfatizou o valor deste encontro continental. «Todos somos chamados a ser missionários, e é verdadeiramente belo fazê-lo acompanhados pela Virgem Maria», disse, enfatizando o papel materno de Maria na caminhada missionária da Igreja.

Joaquim Magalhães de Castro