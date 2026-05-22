PEREGRINAÇÃO DE PROFESSORES DO COLÉGIO SANTA ROSA DE LIMA A HONG KONG

Uma Jornada de Fé

Foi no passado mês de Abril que um grupo de professores – católicos e não católicos – da Escola Secundária em Inglês do Colégio de Santa Rosa de Lima embarcou numa jornada espiritual, com a duração de um dia, a fim de “procurar” Deus em Hong Kong.

O dia começou com uma visita à capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Tai O. Neste local tranquilo, situado longe das multidões, os professores participaram em Missa celebrada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, sentindo-se inspirados a abraçarem o apelo de se tornarem peregrinos determinados.

A viagem continuou pela igreja de São Tomás Apóstolo, em Tsing Yi. Os professores exploraram o facto da arquitectura única da igreja reflectir algumas verdades bíblicas. Situada num ambiente urbano agitado, a igreja lembra o dever de cuidarmos dos necessitados, mesmo que a meio da vida agitada. A visita terminou com a realização de uma sessão comunitária em torno do Rosário, com o objectivo de rezar pela Paz Mundial.

A peregrinação a Hong Kong fortaleceu, com sucesso, os laços da comunidade escolar da Escola Secundária em Inglês do Colégio de Santa Rosa de Lima, promovendo o seu crescimento espiritual.

A referida comunidade escolar espera que pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa encontrar força para divulgar a Palavra de Deus com a mesma coragem de São Tomás.

P.E.E.A.