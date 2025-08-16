PARÓQUIA DE SÃO LOURENÇO CONTRIBUIU COM QUASE 43 MIL PATACAS

Cáritas de Macau angaria fundos para Gaza

A Cáritas de Macau lançou no final de Julho uma campanha de recolha de donativos para as vítimas do conflito em Gaza, a segunda promovida em pouco mais de oito meses.

A organização respondeu com prontidão ao apelo feito, em meados do passado mês, pela Cáritas de Jerusalém, junto de Governos, organizações humanitárias, instituições religiosas e pessoas de consciência, para que exijam o fim das hostilidades e contribuam para o reforço da ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em Macau, a resposta ao repto da Cáritas de Jerusalém teve como grande impulsionadora a diocese de Macau, depois do bispo D. Stephen Lee ter ordenado um peditório especial para os refugiados e para as crianças de Gaza durante as Missas Dominicais do primeiro fim-de-semana do mês de Agosto.

Os católicos locais responderam à altura ao desafio que lhes foi lançado. Só na paróquia de São Lourenço, por exemplo, o peditório serviu para angariar 42 mil e setecentas patacas. O montante foi entregue à Cáritas de Macau, que o vai canalizar para a Caritas Internationalis. A confederação de organizações humanitárias da Igreja Católica deverá fornecer apoio humanitário em áreas como Saúde, Saúde Mental, Habitação ou o acompanhamento de crianças e de famílias deslocadas.

«Já angariámos fundos para Gaza durante o período do Natal. Agora a Caritas Internationalis lançou, a pedido da Cáritas de Jerusalém, um apelo de emergência para que o mundo se una com o objectivo de reforçar “a saúde e a resiliência económica na Terra Santa”, em resposta à guerra em Gaza», disse Paul Pun, acrescentando que «estas intervenções têm como grande objectivo aliviar o sofrimento das populações afectadas e restaurar a dignidade dos grupos mais vulneráveis».

Segundo o secretário geral da Cáritas de Macau, outro dos desígnios da iniciativa é promover a reconstrução de infraestruturas destruídas, como é o caso do Centro Médico da Cáritas de Gaza: «O projecto de requalificação do Centro Médico foi adiado devido a questões de segurança. Tem como missão dar resposta às cada vez mais evidentes necessidades médicas da população. O reforço das capacidades do Centro Médico da Cáritas de Taybeh também vai continuar a fortalecer os serviços de saúde na Cisjordânia. Novas iniciativas, ainda a realizar durante este ano, abrangem o apoio prostético para indivíduos afectados pelo conflito, em particular os que perderam membros do corpo, e também a formação contínua de funcionários para que a distribuição de ajuda se mantenha eficaz».

A Cáritas de Macau disponibiliza uma conta bancária, em Patacas, no Banco Luso Internacional, com o número 10212-100237-7, para quem queira ajudar.

M.C.