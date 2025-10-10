PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL JUNTOU-SE À FUNDAÇÃO AJUDA À IGREJA QUE SOFRE

Crianças rezaram pela Paz no Mundo em São Domingos

Quinze crianças e jovens da comunidade de língua portuguesa da paróquia da Sé juntaram-se a milhares de crianças de todo o mundo para rezar em prol da Paz. Dinamizada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a campanha “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz” contou com as preces de Macau pelo quarto ano consecutivo.

Milhares de crianças em todo o mundo estiveram, no início da semana, unidas em oração por meio da campanha “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço pela Paz”, iniciativa promovida pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, à que a pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé também se associou.

Quinze crianças e jovens reuniram ao final da tarde da passada terça-feira, na igreja de São Domingos, para oferecer as suas preces em prol da Paz no Mundo. Dinamizada pela AIS desde há duas décadas, a campanha ganhou um novo fôlego em 2019, quando o Papa Francisco incentivou as crianças de todo o planeta a rezarem o Terço no dia em que a Igreja Católica comemora a Festa de Nossa Senhora do Rosário.

Em Macau, a iniciativa foi celebrada pelo quarto ano consecutivo, explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «É uma actividade que recebeu um forte impulso do Papa Francisco e que pretende chegar a todos os jovens do mundo. No dia de Nossa Senhora do Rosário, os jovens rezam pela Paz. O objectivo, todos os anos, é ter um milhão de crianças a rezar pela Paz no mundo».

Também conhecida como “o Terço das Crianças”, esta acção atingiu, pela primeira vez, em 2023, os objectivos a que se propunha. Nesse ano, quase um milhão e trezentas mil crianças, oriundas de oitenta países e territórios, uniram a voz para rezar pelas vítimas dos conflitos que, à época, persistiam um pouco por todo o mundo.

O panorama das tensões geopolíticas complicou-se desde então, com o adensar do conflito israelo-palestiniano, pelo que a corrente de oração voltou a repetir-se, um pouco por todo o planeta. Em Macau, o momento de oração antecedeu a Missa Solene dedicada à Festa de Nossa Senhora do Rosário. Para o padre Daniel, esta «é uma forma de chamar a atenção para a importância de se rezar o Terço no Mês do Rosário. O Terço é rezado todos os dias, pelo que a iniciativa decorreu no horário comum, quando a comunidade reza o Terço, antes da Missa das 18:00 horas. Daí que também tenha contado com a participação de alguns adultos».

A terminar, o sacerdote sublinhou que há sempre no mínimo a intenção «de incentivar a que se reze um milhão de Avé Marias ao redor do mundo pela Paz e pela unidade em todo o mundo».

Marco Carvalho

LEGENDA: Padre Sheldon d’Souza com alguns participantes