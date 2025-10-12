PARÓQUIA CONVIDOU TRÊS ESCOLAS PARA ASSINALAR A DATA

São José Operário inova no Dia Mundial das Missões

Cânticos, orações e projecção de vídeos. A paróquia de São José Operário vai celebrar o Dia Mundial das Missões, a 19 de Outubro, sob uma nova perspectiva. O objectivo, adiantou o padre Rafael Vigolo, MCCJ, é demonstrar que a missão está ao alcance de todos e que não é necessário rumar ao outro lado do mundo para desenvolver trabalho missionário.

A paróquia de São José Operário vai celebrar o Dia Mundial das Missões com um evento multifacetado que irá combinar cânticos, orações e a projecção de pequenos vídeos. Nesse sentido, foram convidadas crianças de três estabelecimentos de Ensino da zona norte da cidade – Escola São Paulo, Escola de Santa Teresa do Menino Jesus e Colégio Diocesano de São José (escola 5) – para se associarem ao certame.

A’O CLARIM, o padre Rafael Vigolo, MCCJ, explicou que se pretende mostrar aos paroquianos e à comunidade que estão todos intimados a desenvolver trabalho missionário e a reacender a vocação de viver e de comunicar a palavra de Deus. «Vamos celebrar o Dia Mundial das Missões com uma nova actividade. A paróquia de São José Operário convidou três escolas e vamos ter o coro da nossa paróquia e o coro da [Sé] Catedral. Esta actividade combina cânticos, oração e a projecção de vídeos para que a nossa comunidade possa crescer mais ainda, dentro deste espírito missionário», disse, acrescentando: «Queremos que os nossos paroquianos compreendam que Jesus nos envia em missão, que nós também somos missionários e que a missão se concretiza não apenas pelo mundo todo, impulsionada por pessoas que se fazem ao caminho, mas que também pode ser aqui conduzida. Somos chamados a concretizar a missão no próprio lugar onde vivemos, em nossa casa e no nosso trabalho».

Nos últimos anos, a paróquia de São José Operário celebrou o Dia Mundial das Missões com a organização de um pequeno bazar de beneficência, para o qual contribuíram os diferentes grupos que desenvolvem trabalho pastoral no Bairro da Areia Preta. Este ano, em que a Igreja Católica comemora o Jubileu da Esperança, a Paróquia decidiu alterar o formato das celebrações com o propósito de demonstrar que a perspectiva da missão está ao alcance de todos e não apenas em lugares longínquos. «A Paróquia está a preparar vídeos com diferentes conteúdos e diferentes perspectivas. São vídeos curtos, que traduzimos para Cantonense, sobre o percurso do Papa, sobre o trabalho que é desenvolvido pelas Congregações e a obra que realizaram em diferentes lugares, e também sobre o trabalho dos leigos e o serviço que prestam ao Reino de Deus como missionários», referiu o padre Rafael.

«Através da música e dos vídeos, que vão ser projectados dentro da Igreja, queremos celebrar a importância da missão. Não se trata propriamente de um concerto, até porque o fundamental é a mensagem que queremos transmitir a respeito da missão. A mensagem é que todos nós somos chamados a espalhar a esperança neste ano do Jubileu e que todos somos testemunhas da esperança no mundo», concluiu.

