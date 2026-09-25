PAPA RECEBEU PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Leão XIV e António José Seguro reuniram em privado na Santa Sé

O Papa recebeu ontem, em audiência privada, o Presidente da República Portuguesa, na sua primeira visita oficial ao Vaticano.

Segundo fonte da Presidência da República, António José Seguro esteve reunido a sós com Leão XIV durante quarenta minutos, antes de um momento alargado à comitiva do chefe de Estado português, com a habitual troca de presentes.

O Presidente da República ofereceu ao Papa Leão XIV uma escultura em porcelana de Cristo crucificado, da Vista Alegre, da autoria do arquitecto português Álvaro Siza Vieira, assinalou a agência LUSA.

A agenda do chefe de Estado incluiu um encontro com o secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, o arcebispo D. Paul Richard Gallagher. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal D. Pietro Parolin, encontrava-se a participar na 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

Em Maio, António José Seguro revelou ter convidado o Papa a visitar Portugal em 2027, por ocasião do 110.º Aniversário das Aparições de Fátima.

“Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano”, lê-se numa nota divulgada pela Presidência da República.

Também ontem, o Presidente português visitou a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro, antes da cerimónia de inauguração da escultura “Encontro”, de Álvaro Siza Vieira nos Jardins do Vaticano. O arquitecto português foi o escolhido pela Santa Sé para a instalação que a representou em 2023 na Bienal de Arquitectura de Veneza, intitulada “O Encontro”.

A visita oficial de António José Seguro à Santa Sé teve início na tarde de quarta-feira, com a chegada a Roma e a visita à igreja de Santo António dos Portugueses, na capital italiana.

Em declarações aos jornalistas, manifestou «enorme expectativa» em escutar a voz de Leão XIV sobre as frentes de conflito, alertando tanto para o sofrimento directo das armas como para as consequências indirectas que recaem sobre as populações através da «carestia da vida» e do aumento do preço do petróleo.

O chefe de Estado disse que ia falar com o Papa sobre a urgência de «acabar com as guerras» e o impacto da Inteligência Artificial, visando a construção de «novas pontes» num tempo em que os líderes mundiais parecem «ter esquecido a importância da diplomacia».

O Presidente da República anunciou ainda a intenção de formalizar o convite para que o Papa visite o território nacional no próximo ano, assinalando o 110.º Aniversário das Aparições de Fátima e os 500 anos de representação diplomática permanente da Santa Sé em Portugal.

Nesta nona deslocação ao estrangeiro desde que tomou posse, António José Seguro fez-se acompanhar pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, pela chefe da Casa Civil, Cláudia Ribeiro, e pela embaixadora de Portugal junto da Santa Sé, Maria Amélia Paiva.

In ECCLESIA – texto editado

LEGENDA: Presidente António José Seguro com o Prefeito da Casa Pontifícia, arcebispo D. Petar Rajic.