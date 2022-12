PADRE DANIEL RIBEIRO, SCJ, FALA SOBRE A IGREJA EM MACAU NO PÓS-COVID

Diocese mantém medidas de combate à pandemia

O Governo mudou de paradigma e ajustou as políticas de combate à pandemia de Covid-19, mas nas igrejas do território “prevenir” continua a ser a palavra de ordem. A diocese de Macau divulgou, no início da semana passada, uma nota da Chancelaria em que exorta as paróquias a manter as medidas até agora em vigor, nomeadamente no que toca às estratégias de combate à propagação da doença, numa altura em que o número de pessoas infectadas continua a aumentar de forma acelerada. Em declarações a’O CLARIM, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, diz esperar que as circunstâncias se alterem no futuro.

Para entrarem nas igrejas ou capelas do território, os fiéis têm que apresentar código de saúde verde, usar máscara, submeter-se à verificação da temperatura corporal e desinfectar as mãos. A Diocese dispensa os fiéis que se sintam “indispostos” da obrigação de participar nas missas, podendo acompanhar as celebrações eucarísticas através da televisão ou da Internet.

Mas se a breve prazo a cautela continua a ser, para a diocese de Macau, a melhor estratégia para lidar com as consequências da rápida disseminação do Covid-19, com o avançar do tempo o padre Daniel espera que a comunidade católica de língua portuguesa possa recuperar a dinâmica que apresentava no final de 2019. O vigário paroquial da Sé Catedral considera que a pandemia de Covid-19, que ao longo dos últimos três anos manteve Macau debaixo de um apertado controlo sanitário, dificultou a realização de iniciativas fora do perímetro dos templos católicos.

Segundo o missionário dehoniano, com a mudança de paradigma por parte do Governo, a paróquia da Sé deverá vir a promover iniciativas direccionadas para o fomento da fé entre a comunidade. «Estes encontros não aconteceram mais vezes devido ao Covid-19. No passado havia visitas a orfanatos, a lares de idosos e a diferentes locais de Macau. Por causa do Covid-19, estas visitas foram suspensas», recordou o padre Daniel.

Nos planos da pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé está também a organização de encontros, como o que decorreu a 11 de Dezembro, na estância balnear de Cheoc Van. Cerca de oitenta pessoas – entre catequistas, crianças da Catequese e seus familiares – participaram no primeiro encontro natalício da Catequese em língua portuguesa da paróquia da Sé, uma iniciativa que teve como grande objectivo preparar os mais novos, num espírito de partilha e alegria, para o nascimento do Salvador.

Marco Carvalho