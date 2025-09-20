PADRE ALBERT HO, SDB, É O NOVO DIRECTOR DAS COMUNIDADES SALESIANAS AO SERVIÇO DO ENSINO

Colégio Yuet Wah e carisma de D. Bosco renovados

O padre Albert Ho, SDB, é o novo director das Comunidades Salesianas que gerem as instituições de Ensino que se encontram sob a alçada da Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos de Dom Bosco) em Macau. O Colégio D. Bosco é a única excepção, uma vez que goza de gestão autónoma. Com um Doutoramento em Estudos Religiosos pela Universidade de São José, o sacerdote substituiu no cargo o padre Joseph Chow, SDB.

Nomeado em Agosto para as novas funções, o padre Albert Ho teve na última quarta-feira a sua estreia oficial, ao presidir à assembleia matinal que habitualmente antecede o início das aulas no Instituto Salesiano.

Também professor convidado da Universidade de São José, o novo responsável pelas Comunidades Salesianas esteve reunido com os alunos do Ensino Primário, com quem partilhou alguns dos momentos mais importantes do percurso de vida de São João Bosco, o sacerdote italiano que em meados do Século XIX fundou a Sociedade de São Francisco de Sales, congregação religiosa vocacionada para a educação de jovens órfãos e necessitados.

Na breve conversa que manteve com os alunos que frequentam o Instituto Salesiano, o padre Albert evocou a mensagem que D. Bosco transmitiu ao primeiro grupo de missionários salesianos que embarcaram para a América do Sul. Declarado “Santo” pelo Papa Pio XI em 1934 e proclamado “pai e mestre da juventude” por São João Paulo II, sempre exortou os sacerdotes da Congregação a “amarem-se uns aos outros”. Esta foi também a mensagem que o novo director deixou aos jovens estudantes.

O padre Albert concebeu um jogo, destinado aos alunos do Ensino Primário das escolas salesianas do território, que tem como principal objectivo promover uma maior empatia e dedicação aos outros no seio das gerações mais jovens. Ao abrigo do “Jogo de Acção Prática”, o responsável pediu aos alunos para se apresentarem no gabinete do superintendente do Instituto Salesiano, padre Martin Yip Tai-ho, SDB, sempre que ajudarem companheiros de estudo ou praticarem boas acções. No final do ano lectivo, os três alunos que mais se destacarem pelo serviço aos outros terão a oportunidade de visitar algumas das instalações dos Salesianos de Dom Bosco na vizinha diocese de Hong Kong.

PRESERVAR O ESPÍRITO DE D. BOSCO

Com as movimentações efectuadas, o padre Albert é agora o dirigente máximo do Instituto Salesiano, do Colégio Yuet Wah e da Escola D. Luís Versíglia. No rol de tarefas, o sacerdote tem o dever de supervisionar a aplicação dos programas educativos, preservar o espírito salesiano e garantir que os referidos estabelecimentos de Ensino acrescentam uma dimensão apostólica à componente educativa.

O padre Albert irá estar em funções por um período de três anos, podendo o mandato ser prolongado até um máximo de nove anos. Na nova qualidade, vai também gerir e monitorizar as celebrações do 120.º aniversário da chegada dos primeiros missionários salesianos à China, num ano que para a Sociedade de São Francisco de Sales é importante a vários níveis. Para além de comemorar os 120 anos da chegada de São Luís Versíglia a Macau, os salesianos celebram ainda os 150 anos da primeira expedição salesiana à América do Sul, missão que teve como destino a Argentina.

No discurso que proferiu aquando da tomada de posse, o padre Albert Ho recordou algumas das advertências que São João Bosco transmitiu aos primeiros missionários que levaram o carisma salesiano ao mundo. Dirigindo-se aos professores do Colégio Yuet Wah, o sacerdote procurou sensibilizar os docentes para a necessidade de procurarem formar almas, ao invés de procurarem obter glória, estatuto ou dinheiro. Na ocasião, pediu aos professores para trabalharem de forma diligente, respeitarem os alunos e colegas de trabalho, e para proclamarem, por meio da dignidade do seu trabalho, a Santíssima Virgem Maria e o Sagrado Coração de Jesus.

COLÉGIO YUET WAH MODERNIZADO

Num ano em que a Congregação comemora várias efemérides de relevo à escala global, o Colégio Yuet Wah também está em festa. Fundado em 1925, em Cantão, o estabelecimento de Ensino completa cem anos; para celebrar a data, as instalações do colégio, na Estrada da Vitória, foram alvo ao longo dos últimos meses de trabalhos de renovação.

Edificado há um quarto de século, o edifício Milénio, onde funcionam os serviços administrativos do colégio, foi submetido a uma intervenção de fundo, com a troca dos sistemas de iluminação, a montagem de um novo sistema de som e a substituição das unidades de ar condicionado em todas as salas de aula. O edifício foi ainda alvo de obras estruturais, sendo que só a intervenção feita na cobertura do edifício se prolongou por quase três meses.

Durante a pausa para as férias de Verão, as áreas desportivas do Colégio Yuet Wah foram igualmente alvo de obras de requalificação, com a instalação de uma nova pista de atletismo e a substituição do piso dos campos de basquetebol e futebol.

Para além das obras de requalificação da infraestrutura, o Yuet Wah organizou uma série de outras actividades para assinalar o centésimo aniversário. A mais emblemática foi a organização de um concurso de design, que desafiou os alunos da instituição a conceber um logotipo que seja capaz de reunir e exteriorizar a identidade centenária do Instituto Salesiano, um dos estabelecimentos de Ensino mais antigos de Macau.

M.C.