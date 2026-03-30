Os meus seis anos na Catequese

A minha trajectória na Catequese da Igreja Católica em Macau tem sido uma experiência transformadora ao longo dos últimos seis anos. Este período não só aprofundou a minha compreensão da Fé Católica, como também moldou profundamente o meu carácter e os meus valores. Desde a introdução inicial aos fundamentos do Cristianismo, até aos ensinamentos mais complexos com que me deparei nos anos seguintes, cada fase da minha experiência na Catequese contribuiu significativamente para o meu crescimento espiritual.

No primeiro ano, foram-me revelados os conceitos fundamentais da Fé Católica. As aulas centravam-se nos princípios básicos, tais como compreender quem é Deus, o significado de Jesus Cristo e a importância da oração. Estes primeiros ensinamentos lançaram as bases da minha fé e ajudaram-me a desenvolver um sentimento de pertença à comunidade eclesial. Lembro-me da emoção de aprender as histórias da Bíblia, desde a narrativa da Criação até às parábolas de Jesus, e das lições morais que elas transmitiam. Estas histórias despertaram a minha curiosidade e encorajaram-me a levantar algumas questões sobre as minhas crenças, preparando o terreno para uma jornada de exploração e compreensão que durará toda a vida.

À medida que fui avançando ao longo dos anos, o currículo tornou-se cada vez mais desafiante e envolvente. Cada ano subsequente baseava-se no conhecimento que eu tinha adquirido, sendo introduzidos temas e conceitos mais complexos. Aprendi sobre os Sacramentos com maior detalhe, compreendendo o seu significado nas nossas vidas espirituais. As aulas sobre a Eucaristia, a Confirmação e a Reconciliação ajudaram-me a apreciar os rituais e tradições que são centrais no culto católico. Estes ensinamentos não só enriqueceram a minha compreensão da fé, como também me encorajaram a participar mais activamente nos Sacramentos. Lembro-me vividamente do dia em que recebi a Primeira Comunhão, que foi um momento de profunda ligação à minha fé e à minha comunidade, marcando um marco significativo na minha jornada espiritual.

Um dos aspectos mais marcantes das minhas experiências na Catequese foi a ênfase nos valores morais e na vida ética. Por meio de discussões e reflexões, aprendi sobre a importância do amor, da compaixão e do perdão. Explorámos os ensinamentos de Jesus e a forma como se aplicam à nossa vida quotidiana, encorajando-nos a ser gentis e atenciosos para com os outros. Estas lições moldaram as minhas interacções com amigos, família e até mesmo com estranhos, reforçando a ideia de que devemos esforçar-nos por viver a nossa fé de forma prática. Recordo-me de uma lição em particular, na qual discutimos a parábola do Bom Samaritano, o que me inspirou a pensar criticamente sobre como devo tratar os outros, especialmente aqueles que podem estar marginalizados ou em necessidade. Esta lição ressoou profundamente em mim, levando-me a procurar oportunidades para ajudar os outros na minha comunidade.

Embora a minha experiência na Catequese não incluísse actividades de serviço comunitário, foi rica em oportunidades de reflexão e crescimento pessoal. O ambiente de apoio fomentou amizades com os meus colegas, criando um sentimento de camaradagem e propósito comum. Frequentemente, participávamos em discussões de grupo, o que nos permitia expressar abertamente os nossos pensamentos e sentimentos sobre a nossa fé. Esta troca de ideias ajudou-me a desenvolver uma compreensão mais profunda das diferentes perspectivas da nossa comunidade de fé. Apreciei as perspectivas e experiências dos meus colegas, que eram frequentemente diferentes das minhas, alargando a minha compreensão do que significa ser membro da Igreja Católica.

À medida que continuei a frequentar a Catequese ao longo dos anos, comecei a assumir mais responsabilidades no âmbito da formação. Tive a oportunidade de ajudar os alunos mais novos, o que não só reforçou o meu próprio conhecimento, como também me permitiu partilhar a paixão pela fé com os outros. Este papel de mentora foi incrivelmente gratificante, pois testemunhei o mesmo entusiasmo e curiosidade que eu própria já tinha sentido nos alunos mais novos. Isto lembrou-me a importância da comunidade e do papel que desempenhamos ao apoiar-nos uns aos outros, nas nossas jornadas espirituais.

Reflectindo sobre os meus seis anos na Catequese, percebo o quanto cresci, tanto espiritualmente como pessoalmente. Os ensinamentos que recebi incutiram em mim um forte sentido de moral e um desejo de viver uma vida alinhada com os meus valores. Aprendi a importância de ser uma boa pessoa, não apenas aos olhos da Igreja, mas nas minhas interacções diárias com os outros. As lições sobre o perdão, por exemplo, ensinaram-me a deixar de lado o rancor e a abordar os conflitos com o coração aberto. Esta mudança de perspectiva não só melhorou as minhas relações, como também me trouxe uma sensação de paz e realização.

Em conclusão, o tempo que passei na escola dominical foi inestimável. Proporcionou-me uma base sólida da minha fé e encorajou-me a viver uma vida com propósito e integridade. Estou grata pelas lições, pelas amizades e pelo crescimento espiritual que experimentei durante estes anos formativos. À medida que sigo em frente, levo estes ensinamentos comigo, guiando as minhas acções e decisões enquanto prossigo a minha jornada de fé. Os valores que me foram incutidos durante estes seis anos servirão de bússola, ajudando-me a navegar pelas complexidades da vida e mantendo-me fiel às minhas crenças. Olho para o futuro com optimismo, sabendo que a minha experiência na Catequese me dotou das ferramentas necessárias para enfrentar os desafios com dignidade e compaixão. Estou entusiasmada por ver como a minha fé continuará a evoluir e como poderei contribuir positivamente para a minha comunidade e para o mundo à minha volta.

Acho que esta é uma excelente oportunidade para aprender mais sobre o Catolicismo e espero ter outra oportunidade de servir a comunidade no futuro.

Esther Tsu

LEGENDA: Eu e os meus pais!