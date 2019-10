Olhem para o Sol, milagre, milagre!

RECORDAR A ÚLTIMA APARIÇÃO DE FÁTIMA (13 DE OUTUBRO)

Mas o que é um milagre? E como acontece?

Um milagre é um acontecimento dito extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possui explicação científica ainda conhecida.

É um acto sobrenatural de Deus, quando Ele age na Sua Criação suspendendo as leis naturais que governam o Universo e acontece quando essa é a vontade de Deus, para revelar o Seu poder de maneira especial e de um modo infinitamente respeitador das leis da natureza e do livre-arbítrio humano.

Há 102 anos, a 13 de Outubro de 1917, dezenas de milhares de pessoas assistiram, à hora prevista, ao chamado “Milagre do Sol” – um sinal pedido a Nossa Senhora por Lúcia, três meses antes, para que todos acreditassem nas Aparições de Fátima.

Bernardo Motta recolheu cerca de centena e meia de depoimentos de testemunhas oculares, que transcreveu e reuniu num livro – “O Milagre do Sol segundo as testemunhas oculares”, da Editora Principia (Lucerna), publicado aquando das celebrações do Centenário das Aparições de Fátima.

“Qualquer hipótese explicativa do que sucedeu a 13 de Outubro de 1917 deverá partir das testemunhas oculares. E, quanto mais variadas forem, no que toca à idade, à sua formação intelectual, às suas convicções religiosas (ou à ausência delas), aos seus locais de proveniência, tanto melhor no sentido de se chegar a um retrato o mais aproximado possível do que foi observado. Apenas conhecendo e compreendendo o que foi observado se poderá proceder à tentativa de explicar o que foi observado. Qualquer tentativa de explicar o fenómeno sem antes estudar o que dele disseram as testemunhas oculares está votada ao fracasso. Mais ainda, o exercício de analisar se um fenómeno empírico que aconteceu no passado constitui ou não um milagre, deve ser feito de forma metódica, começando por aferir os factos usando as ferramentas da História. Depois, usando as ferramentas da ciência para procurar explicações naturais para esses factos determinados pela História. E, finalmente, só então, discutindo a hipótese de ter ou não ocorrido um milagre”. (*)

Porém, este fenómeno, o Milagre do Sol, foi a resposta de Nossa Senhora ao pedido que Lúcia Lhe tinha feito para dar um “sinal”, e o povo poder acreditar que as Aparições eram verdadeiras.

“Então distintamente ouvi esta frase de Lúcia: – Vossemecê não faz hoje o milagre que me prometeu? E a seguir estas singelas palavras dessa criança predestinada, a quem ouvi a frase que destrói todas as dúvidas, esclarece toda a hesitação com que os sábios pretendem confundir o sobrenatural, ilusão que perturbou a firmeza de tantos crentes! ‘Olhem para o Sol’. E só depois dessa exclamação de Lúcia, como uma ordem do Céu, é que a Rainha dos Anjos fez surgir esse prodigioso milagre, esse Sol glorioso que iluminou a sua Aparição como uma luz que nenhuma alma cristã poderá apagar”. (*)

(*) “O Milagre do Sol segundo as testemunhas oculares”, de Bernardo Motta, é um livro denso, completo e esclarecedor, onde este acontecimento está analisado e estudado de forma ímpar, metódica e conclusiva.

Susana Mexia