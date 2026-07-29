OFERTA FORMATIVA ALIA COMPONENTE TEÓRICA A ESTÁGIOS PRÁTICOS

Inteligência Artificial: Instituto Salesiano lança curso inovador

O Instituto Salesiano vai lançar, já a partir de Setembro, um curso técnico-profissional pioneiro no panorama do Ensino Secundário em Macau, dedicado à Inteligência Artificial e ao fomento das tecnologias de ponta. A instituição de Ensino assinou um memorando de entendimento com uma empresa local, que deverá ser responsável pela concretização da vertente operacional do projecto.

Anunciada há dias, a nova formação resulta de um acordo vanguardista de cooperação estabelecido entre o Instituto Salesiano e a NetCraft Information Technology. Com uma duração de três anos, o curso procura responder de forma directa ao rápido avanço das novas tecnologias e às exigências actuais do mercado.

O acordo que está na base da nova oferta formativa foi assinado, a meio da passada semana, pelo director do Instituto Salesiano, Leong Su Weng, e pelo director executivo da NetCraft Information Technology, Lei Cheong Fai. O responsável pelo estabelecimento de Ensino explicou que a aposta na Inteligência Artificial visa adaptar os currículos do Instituto Salesiano às necessidades – correntes e futuras – das empresas do território. «Com a aposta na Inteligência Artificial, muitos cursos vão sofrer adaptações para acompanhar a visão das empresas em relação às tecnologias de ponta. Esta mudança vai permitir que o nosso currículo acompanhe e responda à evolução dos tempos», disse Leong Su Weng, citado pela Teledifusão de Macau (TDM).

O director do Instituto Salesiano adiantou que as mudanças curriculares previstas têm por objectivo distanciar o modelo de Ensino de um modelo puramente teórico, ao desafiar os alunos a resolver problemas reais com que se depara o mercado de trabalho. O acordo contempla uma componente prática, que se deverá reflectir na organização de estágios em ambiente empresarial.

Para concretizar a vertente operacional do projecto, a escola conta com o apoio da NetCraft Information Technology. O director da empresa tecnológica, Lei Cheong Fai, garantiu o compromisso de mobilizar técnicos e recursos internos para desenhar cenários práticos e simular os desafios quotidianos com que os jovens se vão deparar ao longo dos três anos de formação. «Da nossa parte, queremos proporcionar um ambiente prático onde os alunos possam tomar o pulso aos problemas e desafios com que as empresas se deparam no dia-a-dia. Vamos proporcionar aos alunos a oportunidade de experimentar alguns dos cenários com que se poderão vir a deparar, muito em breve, no mercado de trabalho», referiu o empresário, também citado pela TDM.

O Instituto Salesiano sublinhou que o acordo de cooperação assinado com a NetCraft Information Technology constitui um primeiro passo na modernização da oferta educativa. A instituição de matriz católica – já em meados de Junho havia assinado um acordo de cooperação com a Universidade Politécnica de Macau (UPM) em domínios como a aplicação inovadora da Inteligência Artificial, a Internet das Coisas e o design de circuitos integrados – está a estudar novas parcerias estratégicas voltadas para outras áreas tecnológicas de vanguarda, nomeadamente para a tecnologia de semicondutores e de “chips”.

M.C.

LEGENDA: O Instituto Salesiano assinou um acordo de cooperação com a UPM em Junho