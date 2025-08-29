O ÚLTIMO LIVRO QUE LI

Humildade, precisa-se

A humildade poderá ser definida como a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem vaidade, arrogância, prepotência ou soberba.

Humildade também é própria da pessoa que cultiva outras qualidades positivas e benéficas, como cordialidade, respeito, simplicidade, honestidade, sabedoria, inteligência, gentileza e gratidão.

Para o humilde, ninguém é pior ou melhor do que os outros, todos estão ao mesmo nível de dignidade, reconhecendo as limitações e fraquezas próprias, ao mesmo tempo que se esforça por ser melhor. As religiões tendem a associar a humildade ao reconhecimento da superioridade divina. Todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, devendo agir e comportar-se como tal.

Sinopse: “As pessoas humildes são sempre muito simpáticas.

É muito fácil lidar com pessoas humildes, que sempre nos ouvem com atenção e respeito, facilmente concordam connosco, pelo menos em parte, compreendem as nossas razões, e inclusive nos admiram e se dispõem a servir-nos.

A humildade, todos concordamos, é, de facto, uma virtude muito agradável… nos outros, é claro. Se os outros fossem humildes, reconheceriam que temos quase sempre razão, apreciariam as nossas qualidades, e ajudar-nos-iam a fazer o que nos apetece, o que, em princípio, nos parece sempre o melhor. Enfim, haveria mais paz e sossego, e tudo correria bem. a verdade é que muitas vezes os outros são tão orgulhosos, que nem nos escutam; e, se nos ouvem, discordam do que dizemos. Chegam a acusar-nos de defeitos que só eles veem!…

E assim andamos: exigindo humildade aos outros, sem vontade de adquiri-la nós”.

Este “pequeno e humilíssimo livro” impressiona pela profundidade, leveza e humor com que está escrito, levando-nos a mergulhar no âmago do nosso “EU”, e a reconhecer humildemente como podemos e devemos melhorar esta faceta ou particularidade da nossa forma de ser, porque melhor é sempre possível.

Esgotado há muito tempo, em boa hora a editora “Encontro da Escrita” nos presenteou com uma 2.ª edição de “HUMILDADE, precisa-se”, de Hugo de Azevedo.

Depois de cursar o Ensino Secundário em Santo Tirso e no Porto, e os dois primeiros anos de Direito em Coimbra e Lisboa, Hugo Azevedo seguiu para Roma, onde viveu vários anos junto de São Josemaría Escrivá e onde se doutorou, em 1956, pela Universidade Lateranense em Direito Civil Comparado e Direito Canónico, com a tese “A Transcrição do Matrimónio Canónico no Registo do Estado”. Sacerdote da Prelatura do Opus Dei desde 1955, tem desenvolvido a sua actividade pastoral com pessoas de todas as condições sociais em muitas zonas de Portugal. É autor de uma vasta obra, traduzida em várias línguas.

Susana Mexia

Professora