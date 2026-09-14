NOVO ARCEBISPO DE CHONGQING ESTUDOU EM MACAU

D. Andrea Yang foi ordenado na terça-feira
Andrea Ding Yang foi nomeado pelo Papa em 28 de Julho deste ano, no âmbito do acordo provisório para a nomeação de bispos entre a Santa Sé e a República Popular da China. Na passada terça-feira, 8 de Setembro, realizou-se a respectiva ordenação episcopal.
D. Andrea Yang nasceu a 16 de Setembro de 1981, no distrito de Hechuan, em Chongqing. De 2000 a 2006, frequentou o Seminário de Pequim. Após um ano de estágio pastoral na paróquia de São José, em Yuzhong, também em Chongqing, foi ordenado sacerdote a 24 de Maio de 2007, tornando-se posteriormente vigário paroquial da mesma paróquia.
De 2009 a 2011, esteve em Macau onde aprofundou os estudos de Teologia na Universidade de São José. De 2012 a 2014, foi formador no Seminário Teológico Nacional, em Pequim. Em Março de 2014 transferiu-se para Roma, tendo frequentado a Pontifícia Universidade da Santa Cruz, regressando à China no ano seguinte. Posteriormente, exerceu o ministério como pároco em Tongliang, Tongnan, Tongguanyi e Jiulongpo, na arquidiocese de Chongqing.
Em pouco mais de um mês esta é a quarta nomeação de um bispo na China. No mês de Julho, o Papa nomeou o padre Giuseppe Chang Yanfeng para bispo de Chifeng; e o padre Francesco Saverio Duan Yongkun para bispo coadjutor de Bameng – ambas as dioceses ficam na Região Autónoma da Mongólia Interior. A 31 de Agosto foi ordenado o padre Paul Liu Honggang para bispo de Datong (Província de Shanxi) e agora o padre Andrea Ding Yang para bispo de Chongqing.
A Redacção