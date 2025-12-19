NOVENA DO SIMBANG GABI É CELEBRADA ATÉ 24 DE DEZEMBRO

Comunidade filipina organizou Festival Parol

É um dos símbolos mais representativos das comemorações da quadra natalícia nas Filipinas e em Macau iluminou a Praça da Amizade no passado Domingo. O Parol, ornamento que simboliza a Estrela de Belém, deu o mote para a comunidade filipina celebrar o espírito do Natal. Na segunda e na terça-feira, as igrejas da Sé, de Santo Agostinho e de São Lourenço encheram-se de fiéis para a primeira Missa do Simbang Gabi.

Dinamizado pela Associação Kapampangan em Macau, com o apoio do Consulado-Geral das Filipinas, o Festival Parol reuniu cerca de quinhentos participantes. O Parol é uma lanterna tradicional, feita de bambu e papel crepom, que simboliza a Estrela de Belém e que no Tempo do Advento guia os católicos filipinos rumo à esperança e à alegria pelo nascimento de Jesus Cristo.

Organizado pela primeira vez em 2022, o Festival Parol – deriva da palavra “Farol” – pretende recriar em Macau o ambiente natalício tal qual é vivido nas Filipinas e oferecer aos milhares de cidadãos filipinos que vivem e trabalham na RAEM uma oportunidade para celebrarem o Natal em comunidade. «É o quarto ano em que o estamos a organizar. Promovemos o Festival pela primeira vez há quatro anos, após o fim da pandemia de Covid-19. É uma tradição que tem origem no nosso país, na região de Pampanga. Nas Filipinas, o Festival das Lanternas é dinamizado durante a primeira semana de Dezembro», disse Geoffrey Angeles, presidente da Associação Kapampangan em Macau, acrescentando: «Começámos a promover esta iniciativa em Macau para trazer um pouco de alegria natalícia aos filipinos que vivem no território. Queremos iluminar o Natal da comunidade filipina, ao levar esperança e alegria a todos quantos cá vivem e trabalham».

LUZ, FÉ E COMUNIDADE

O Festival Parol insere-se numa tradição que tem origem na cidade de San Fernando, na província de Pampanga, onde se realiza o famoso “Ligligan Parul”, o Festival das Lanternas Gigantes. No passado Domingo, a iniciativa contou com actuações musicais, espectáculos de dança, bancas de artesanato, venda de iguarias típicas e ainda “workshops” de confecção de lanternas. Entre os convidados de honra, estiveram a cônsul-geral das Filipinas em Macau, Edna May Lazaro, o secretário-geral da Cáritas, Paul Pun, e a deputada da Assembleia Legislativa, Chan Lai Kei.

Nesta época do ano, o Festival Parol é uma das principais actividades levadas a cabo pela comunidade filipina, mas não é a única. Na segunda e na terça-feira, centenas de fiéis encheram as igrejas da Sé, de Santo Agostinho e de São Lourenço, para a primeira das nove missas do período do Simbang Gabi, a tradicional novena com que os católicos filipinos se preparam espiritualmente para o nascimento de Jesus.

Profundamente enraizada na cultura e na fé dos filipinos, a observância do Simbang Gabi fortalece o sentido de comunidade. Tradicionalmente, as nove missas do Simbang Gabi são celebradas ao amanhecer. Em Macau, apenas a igreja de Santo Agostinho dá essa possibilidade aos fiéis, sendo celebrada Missa logo pelas 5 horas e 30 da manhã.

M.C.