NO ÂMBITO DO DIA DE ORAÇÃO PELA IGREJA NA CHINA

Papa lembrou «comunhão» dos católicos chineses

O Papa assinalou, no passado Domingo, a jornada anual de oração pelos católicos na China, que se celebrou no dia anterior, tendo destacado a «comunhão» destes com toda a Igreja.

«Nas igrejas e nos santuários da China e de todo o mundo, elevaram-se orações a Deus como sinal da solicitude e do afecto pelos católicos chineses e da sua comunhão com a Igreja universal», referiu Leão XIV, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do Regina Coeli, que no Tempo Pascal substitui o Ângelus.

O Dia de Oração pela Igreja na China, na memória litúrgica da Virgem Maria Auxiliadora (24 de Maio), particularmente venerada no Santuário de Sheshan, em Xangai, foi instituído pelo Papa Bento XVI.

«Que a intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria obtenha para eles [católicos da China], e para nós, a graça de sermos testemunhas fortes e alegres do Evangelho, mesmo no meio das provações, para promover sempre a paz e a harmonia», desejou o Santo Padre.

Em Setembro de 2018, Pequim e a Santa Sé assinaram um acordo sobre a nomeação dos bispos católicos, que desde então vem sendo renovado a cada dois anos. O documento, inédito, visa regularizar o estatuto da Igreja Católica no País.

In ECCLESIA