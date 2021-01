MOVIMENTO CATÓLICO DE APOIO À FAMÍLIA VAI COORDENAR AS CELEBRAÇÕES LOCAIS

Ano da Família ganha forma em Macau

O Movimento Católico de Apoio à Família foi oficialmente incumbido pela diocese de Macau de coordenar as celebrações do Ano da Família no território. A decisão foi tomada no âmbito de uma reunião que decorreu na passada sexta-feira, revelou o padre Cyril Law, em declarações a’O CLARIM.

O Papa Francisco disse a 27 de Dezembro que os próximos meses serão de reflexão sobre o papel e o lugar da família no seio da Igreja Católica. O anúncio do Sumo Pontífice foi feito cinco anos depois de ter sido publicada a exortação “Amoris Laetitia”, uma reflexão papal sobre o amor no seio do agregado familiar.

Em Macau, o plano relativo à celebração do Ano da Família deve ser conhecido em detalhe em meados de Fevereiro. Antes do anúncio papal, a Diocese tencionava assinalar o “Dia Paroquial das Famílias” em Outubro.

Novas iniciativas estão agora a ser planeadas, adiantou a’O CLARIMVeronica Po, secretária-geral do Movimento Católico de Apoio à Família: «Vamos discutir uma forma de estender as celebrações ao longo de todo este Ano da Família. Acredito que depois desta reunião estaremos em posição de avançar com outras iniciativas. Espero que possamos ter um plano definido em meados do próximo mês».

O Ano da Família arranca a 19 de Março e termina a 26 de Junho de 2022.

M.C.