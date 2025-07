MOSTRA DEVERÁ INAUGURAR AS INSTALAÇÕES DO NOVO CENTRO CATÓLICO EM 2026

Exposição sobre o Santo Sudário esperada em Macau

É o objecto arqueológico mais estudado do mundo e no próximo ano vai estar em destaque nas instalações – ainda em construção – do novo Centro Católico. Macau será, em 2026, uma das paragens da exposição internacional itinerante sobre o Santo Sudário, o manto sagrado com o qual o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo foi envolto, após a sua morte na Cruz.

A silhueta estampada no tecido revela detalhes da flagelação, da coroa de espinhos, do próprio processo de crucificação e do golpe de lança que o filho de Deus feito Homem sofreu na cruz. O Sudário é considerado uma das primeiras relíquias sagradas veneradas pelos discípulos de Cristo e continua, ainda hoje, a ser alvo de veneração por parte de milhões de católicos um pouco por todo o mundo.

O manto original, em linho, está guardado na Catedral de Turim (Itália) e é raramente exibido em público, mas no próximo ano, em data ainda a anunciar, uma réplica exacta da mortalha que envolveu o Corpo de Jesus vai estar exposta no território, naquela que será a exposição inaugural do novo Centro Católico, localizado na Rua do Campo.

A mostra tem como curadora local a Associação Católica Cultural de Macau, que está já a preparar a iniciativa. «Até ao final do ano vamos estar bastante ocupados a preparar a exposição. No entanto, já em Março, lançámos uma série de novas campanhas nas redes sociais, com o objectivo de promover o património cultural de matriz católica de Macau. Uma das campanhas, em que contamos com a colaboração de animais de estimação e dos seus donos, tem sido muito bem recebida, com mais de cem mil visualizações desde que foi lançada», respondeu a directora executiva da Associação Católica Cultural de Macau, Joni Cheng, quando interrogada sobre as actividades que a organização vem realizando.

A exposição itinerante sobre os mistérios do Santo Sudário tem percorrido o mundo desde 2013. A iniciativa permite que os visitantes apreciem de perto uma réplica do manto sagrado com as dimensões exactas do original: 4,4 metros de comprimento por 1,13 metros de largura. Além disso, 25 painéis explicativos oferecem informações históricas e científicas. A mostra é complementada por objectos simbólicos, como os cravos, a ponta de uma lança e a coroa de espinhos que Jesus carregou durante o seu martírio.

Também em exposição estará uma figura em bronze, com um metro e 80 centímetros, representando Jesus Cristo conforme o Sudário parece descrever.

Marco Carvalho