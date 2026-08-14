MISSÃO JUVENIL DEHONIANA JÁ ESTÁ EM ANGOLA

Acção social, saúde e formação bíblica em Luena

A Missão Juvenil Dehoniana em Angola, liderada pelo padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, e constituída maioritariamente por jovens, já se encontra na capital do país africano, Luanda, devendo voar para Luena, capital da Província do Moxico, dentro de dias.

Na “Cidade da Paz”, cinco jovens das paróquias de Nossa Senhora do Carmo e da Sé Catedral, também acompanhados pela irmã María Mãe de Deus, irão realizar várias actividades de âmbito social e missionário.

Segundo o padre Eduardo, «a missão inclui visitas a pessoas doentes e idosas, com a ajuda de dois paramédicos que integram o grupo; a sensibilização para a higiene e prevenção da malária e de outras doenças; ⁠actividades catequéticas e didácticas com crianças; visitas e actividades em orfanatos e escolas; e a realização de curso bíblico para líderes leigos».

Sob o mote “Tende coragem: eu venci o mundo” (Jo., 16, 33), a Missão Juvenil a Angola arrancou a 8 de Agosto, terminando no próximo dia 24.

Para além do padre Eduardo, natural da Argentina, e da irmã Maria (Brasil), integram a comitiva os jovens (da esquerda para a direita na foto de grupo) Dúnia Rocha (Cabo Verde), Shelcia Rafaela (Angola), Samira Neves (Cabo Verde),⁠ Miguel (Portugal) e Orlando (Timor-Leste).

A Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos) está presente em Angola há 22 anos, contando actualmente no terreno com dez padres, dois diáconos, dozes seminaristas a estudar Filosofia e catorze a frequentar o Seminário menor. Trata-se, sobretudo, de uma comunidade de falantes de Português, dado que a Missão dehoniana em Angola, denominada “ALVD – Voluntariado Dehoniano”, integra ainda um irmão do Brasil e dois noviços de Moçambique.

J.M.E.