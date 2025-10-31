MISSA FOI ACOMPANHADA PELO CORO GREGORIANO DE PARIS

Festa de Nossa Senhora dos Remédios celebrada em São Lourenço

A igreja de São Lourenço acolheu no último Domingo a Festa de Nossa Senhora dos Remédios. A celebração da Solenidade teve como convidado especial o Coro Gregoriano de Paris. O grupo coral encerrou em Macau uma digressão asiática que contou também com paragens em Taiwan e Hong Kong.

A paróquia de São Lourenço comemorou, no passado Domingo, a Festa de Nossa Senhora dos Remédios, com a celebração de Missa Solene e a realização de uma procissão que percorreu algumas das principais artérias do centro da cidade de Macau.

Celebrada pelo padre Cyril Law, a Missa contou com a participação de vários dos grupos pastorais que actuam na Paróquia e foi acompanhada pelo Coro Gregoriano de Paris. O grupo coral francês – incluiu Macau numa digressão asiática que também passou por Taiwan e Hong Kong – despediu-se do território com uma nova actuação, depois de ter cantado Missa em Latim, na igreja de São Lourenço, no dia 23 de Outubro, e ter actuado num concerto de Vésperas Corais no dia seguinte, desta feita na igreja do Seminário de São José.

Na homilia que proferiu, o padre Cyril Law pediu a intercessão da Virgem Maria para remediar as dores físicas e as maleitas espirituais da Assembleia de Fiéis. Após a Missa, a imagem de Nossa Senhora dos Remédios percorreu algumas das principais ruas da Paróquia, numa iniciativa que contou com a participação da Associação de Escoteiros de Macau e da Banda de Sopros do Colégio do Perpétuo Socorro Chan Sui Ki. A Procissão desfilou pela Rua Central, Avenida da Praia Grande, Travessa do Padre Narciso e Rua de São Lourenço, entre outras artérias, antes de regressar ao adro da igreja.

A celebração da Festa de Nossa Senhora dos Remédios ofereceu aos membros do Coro Gregoriano de Paris a oportunidade de testemunharem o modo como a devoção mariana é vivida em Macau.

Convidado de honra das cerimónias de celebração do centésimo aniversário da Universidade Católica Fu-Jen, em Taipé, o grupo coral encontrou no Extremo Oriente um público com interesse genuíno na revitalização do canto gregoriano: «Foi uma surpresa deliciosa. Fomos convidados por um antigo membro do grupo, que cantou connosco em Paris. Convidou-nos para actuar nas comemorações do centenário da Universidade Católica Fu-Jen. Ficámos muito honrados com o convite, mas mais ainda com o que descobrimos nesta viagem à Ásia. Ficámos encantados com o facto de haver tanta gente interessada em canto gregoriano», disse Pierre Loiret, membro do coro, em declarações a’O CLARIM.

«O mesmo aconteceu aqui em Macau. Parece-nos que ainda há certos ecos do passado que ainda se fazem sentir em Macau. Agradecemos, de coração cheio, o convite que nos foi feito para aqui estarmos. Foi uma grande experiência. Pessoalmente, fiquei muito impressionado com a realidade que encontrei em Taipé, mas estou também muito impressionado com a vitalidade que encontrei em Macau», acrescentou o também presidente da Associação dos Amigos do Coro Gregoriano de Paris.

M.C.