MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS PARTICIPANTES DO CONGRESSO MUNDIAL SIGNIS 2022 (SEUL, 15-18 DE AGOSTO)

Apresento saudações e bons votos a todos os participantes do Signis World Congress, que se realiza este ano em Seul, combinando encontros presenciais com conferências virtuais. Como associação internacional para profissionais de comunicação católicos, é justo que se encontrem na Coreia do Sul, uma terra cuja história de evangelização mostra o poder da palavra impressa e o papel essencial dos leigos na difusão do Evangelho. Que a história de Santo André Kim e seus companheiros, com mais de duzentos anos, confirme os vossos esforços para a difusão do Evangelho de Jesus Cristo na linguagem dos media contemporâneos.

Nestes dias marcados por novos surtos de violência e agressão no nosso mundo, foi apropriada a escolha do tema “Paz no Mundo Digital” para o vosso Congresso Mundial. A revolução dos media digitais nas últimas décadas provou ser um meio poderoso para promover a comunhão e o diálogo dentro da família humana. De facto, nos meses de confinamento devido à pandemia, vimos claramente como os media digitais nos conseguiram unir, não apenas ao divulgarem informação fundamental, mas também ao ajudarem a superar a solidão resultante do isolamento e, em muitos casos, ao unirem famílias inteiras e comunidades eclesiásticas na oração e na adoração.

Ao mesmo tempo, o uso dos media digitais, especialmente das redes sociais, tem levantado um grande número de sérias questões éticas que exigem um julgamento sábio e perspicaz por parte dos comunicadores e todos os que se preocupam com a autenticidade e qualidade das relações humanas. Por vezes e em alguns lugares, os websites transformaram-se em lugares tóxicos, promovendo o discurso de ódio e as notícias falsas. Ao enfrentar este desafio, a Signis pode desempenhar um papel importante por meio da educação para os media e da criação de uma rede de media católica, combatendo a mentira e a desinformação. Encorajo-vos a perseverar nestes esforços, prestando particular atenção à necessidade de ajudar as pessoas, especialmente os jovens, a desenvolverem um sentido crítico sensível, aprendendo a distinguir a verdade da mentira, o certo do errado, o bem do mal, e a apreciar a importância de trabalhar em prol da justiça, da harmonia social e do respeito pela nossa casa comum. Também gostaria de encorajá-los a considerar as muitas comunidades que no nosso mundo permanecem excluídas do espaço digital, fazendo da inclusão digital uma das vossas prioridades. Ao fazê-lo, dareis um contributo significativo para a difusão de uma cultura de paz enraizada na verdade do Evangelho.

Na minha Mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano, falei da escuta como o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação, e pedi aos jornalistas que desenvolvessem a sua capacidade de “ouvir com o ouvido do coração”. Mais do que qualquer outra coisa, o “apostolado do ouvido” pertence-vos enquanto comunicadores católicos. De facto, a comunicação não é apenas uma profissão, mas também um serviço em prol do diálogo e da compreensão entre os indivíduos e as comunidades a um nível mais amplo, na busca de uma convivência serena e pacífica.

A escuta também é essencial para o caminho sinodal que toda a Igreja empreendeu nos últimos anos. Espero que, através da comunicação, possais contribuir para este processo, ajudando o povo santo e fiel de Deus. Ao honrar o nosso compromisso de nos ouvirmos uns aos outros, e de ouvir a vontade do Senhor, cresce em nós a consciência de que participamos de uma comunhão que nos precede e nos inclui. Assim, também os vossos esforços para promover a Paz no Mundo Digital ajudarão a criar uma Igreja cada vez mais “sinfónica”, cuja unidade se exprime numa polifonia harmoniosa e sagrada.

Caros irmãos da Signis, com estes sentimentos envio-vos os meus melhores votos de oração pelo vosso trabalho e pela fecundidade espiritual deste Congresso Mundial. Sobre vós, as vossas famílias, os vossos colegas e todos aqueles a quem servem, invoco abundantes bênçãos de sabedoria, alegria e paz. Peço-vos, por favor, que não se esqueçam de orar por mim.

Roma, São João de Latrão, 15 de Junho de 2022

Francisco

N.d.R.: Na foto, participantes do Congresso Mundial da Signis, realizado no Québec (Canadá), em 2017.