MENSAGEM DO BISPO D. STEPHEN LEE BUN SANG SOBRE A ELEIÇÃO DO NOVO PAPA

Caros irmãos e irmãs,

Habemus Papam! Temos um novo Papa! Que grande notícia! Na semana passada estivemos de luto porque Deus chamou o Papa Francisco de volta ao céu, mas agora Deus enviou-nos um novo Papa! É o primeiro Papa dos Estados Unidos da América e o primeiro Papa agostiniano. Esta alegria não é apenas uma alegria do coração ou uma alegria de termos um novo Papa na estrutura da Igreja, mas uma alegria espiritual, até mesmo teológica, porque qualquer Papa é o representante de Deus na terra, o pai da Igreja Católica – o Pai dos pais e o servo de todos os servos.

Todos nós, católicos, partilhamos esta alegria humana e transcendente, e é por isso que rezamos especialmente pelo Papa, todos os dias, na Missa, nas Orações dos Fiéis e no Rosário. O Papa é o sucessor do Apóstolo Pedro, e o novo Papa sublinhou este legado, tendo referido que o falecido Papa Francisco saiu, nos últimos dias, para junto das multidões que se encontravam nas praças, a fim de lhe levar a paz do Senhor Ressuscitado. O novo Papa disse: “Permitam-me que estenda a mesma bênção do Papa Francisco”. O Papa Leão XIV também mencionou que o falecido Papa Francisco construiu pontes para receber todas as pessoas, à semelhança de Cristo, sendo que viveu esta ponte com diálogo e amor.

O próprio Papa Leão XIV viveu sempre a sua vocação missionária. Nascido nos Estados Unidos, serviu na América do Sul durante a maior parte da sua vida sacerdotal. Perante a multidão que o aguardava na Praça de São Pedro, também referiu o seu papel enquanto missionário da Ordem de Santo Agostinho. Daí que tenha citado as seguintes palavras de Santo Agostinho: “Para vós sou um bispo, mas convosco sou um cristão”. Desejou a todos que vivam a verdadeira paz em Cristo.

Do mesmo modo que escolheu Leão XIV para nome de Papa, espera agora seguir as pegadas do Papa Leão XIII, que há cerca de cem anos, ao enfrentar uma série de problemas sociais, escreveu a Encíclica RERUM NOVARUM, com o intuito de responder a esses mesmos problemas e criar justiça e paz social.

O novo Papa quer trazer-nos o amor, a alegria, a justiça e a paz de Cristo. Sigamos o Papa Leão XIV com todo o nosso coração e alma, no cumprimento da nossa missão evangélica!

Que todos possamos partilhar e transmitir a alegria do Habemus Papam!