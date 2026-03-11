MEDITAÇÕES SOBRE A QUARESMA – 1

A Peregrinação da Quaresma: Conversão, Penitência e Reconciliação

A palavra “Quaresma”, segundo dizem, deriva de uma antiga palavra inglesa “Lenten”, que significa “Primavera”. Por sua vez, a palavra latina “Lente” significa ir devagar. Com base nesta dupla etimologia, “a Quaresma assinala o início da Primavera e convida-nos a abrandar o nosso ritmo, a reunir os nossos pensamentos, por assim dizer, a fazer um balanço das nossas vidas, a recomeçar, a colocar as coisas na sua devida perspectiva” (Richard McBrien).

Na sua simples e bela Mensagem da Quaresma (5 de Fevereiro de 2026), o Papa Leão XIV convida-nos a cultivar a escuta, a jejuar, a não usarmos palavras ofensivas, e à unidade entre nós: escutar, jejuar, juntos.

A jornada da Quaresma passa pela Conversão e pela Penitência, até à Reconciliação.

CONVERSÃO – Jesus começou a pregar assim: «O Reino de Deus está próximo, arrependei-vos». Arrependei-vos, isto é, convertei-vos – dizei não ao pecado e sim ao amor. A conversão a Deus a partir do pecado é um processo contínuo. A conversão integral implica a conversão a Deus, a todos os outros e à criação.

A conversão é uma conversão contínua, que é um processo interminável da vida. Esta conversão é principalmente uma conversão do coração, a sede da constituição moral de uma pessoa, uma conversão centrada em «revestir-se de Cristo» de uma maneira mais profunda (cf. Rm., 13, 14; Vaticano II, Lumen gentium n.º 36). Implica, num sentido verdadeiro, ver as pessoas com os olhos de Jesus. A conversão contínua é fortalecida pela oração e meditação, pela recepção dos Sacramentos, em particular os Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia.

A conversão não é fácil, pois requer mudança – mudança de coração e de vida. Mudar a nossa vida confortável é difícil, pois implica certa perturbação: a conversão perturba-nos e por isso é que é difícil, “pois a última coisa que a maioria das pessoas deseja é ser perturbada” (W. Barclay). Não é fácil, mas é sempre possível: com a graça e o amor de Deus, que nunca falham, e com a nossa humilde e modesta cooperação. A verdadeira mudança é a metanoia, que significa literalmente mudança de mente, de mentalidade (Rm., 12, 2) e de coração. A conversão implica, então, mudança no ser (metanoia) e no fazer (epistrefein).

A verdadeira conversão é um processo dinâmico e contínuo de mudança e renovação. Converter-se significa renunciar ao pecado e voltar para Deus – e para os outros seres humanos (cf. Mc., 1, 15). A conversão significa, acima de tudo, voltar-se para Deus, afastando-se do pecado, que é trevas, escravidão e traição ao amor de Deus. A conversão significa, como nos diz com veemência Santo Agostinho, “morrer para a morte e viver para a vida” (Confissões).

PENITÊNCIA – O caminho da Quaresma inclui conversão, penitência e penitências; conversão através da penitência e de penitências.

O Papa João XXIII escreveu no seu diário: “Há dois caminhos para o paraíso: a inocência e a penitência”. Perdemos a nossa inocência, por isso o caminho que se nos abre é a penitência.

A penitência é uma virtude, isto é, um sucesso na auto-realização, um bom hábito operacional ou uma forte disposição que nos inclina a ser penitentes, a fazer actos de penitência. Para os cristãos, a penitência é uma atitude permanente que nos leva a combater o egoísmo e a praticar o altruísmo. Está intimamente ligada às virtudes teologais: a fé é a alma da penitência; a esperança, a sua força dinâmica; e a caridade, a sua forma (W. Kasper). A caridade – rainha e mãe de todas as virtudes – dá vida e valor à penitência e a todas as outras virtudes. A penitência está profundamente ligada à virtude da justiça, que nos dispõe a dar a cada pessoa o que lhe é devido, ou seja, os seus direitos.

A penitência visa a destruição do pecado como ofensa contra Deus e o próximo. O objectivo final da penitência é “que amemos a Deus e nos comprometamos completamente com Ele” (Paulo VI). Segundo o Concílio Vaticano II, a verdadeira essência da virtude da penitência é o ódio ao pecado como ofensa contra Deus, contra os filhos de Deus – todos os próximos – e contra a criação de Deus. O conselho do profeta: «Expiai os vossos pecados com boas ações e as vossas más acções com bondade para com os pobres; então a vossa prosperidade será longa» (Dan., 4, 24). São Pedro Crisólogo: “Dai aos pobres e dareis a vós mesmos”. Na sua Mensagem da Quaresma, o Papa Leão diz-nos que devemos ouvir o clamor dos oprimidos.

Que tipo de penitência o Senhor quer que façamos? O Senhor continua a responder-nos por meio do seu profeta Isaías e, acima de tudo, através de Jesus. Deus quer um jejum que quebre as correntes da injustiça, que partilhe a comida com os famintos, que traga para a sua casa os necessitados sem-abrigo, que vista o homem que vê nu e não se afaste dos seus próprios parentes (Is., 58, 6-7; cf. Lc., 16, 19-31). Jesus: «Tive fome…» (Mt., 25, 34–36). Recordamos a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, e a parábola do juízo final.

A penitência é principalmente penitência interior, centrada no arrependimento, como uma disposição firme da alma para renunciar ao pecado e voltar para Deus, como uma inclinação permanente para mudar as nossas vidas seguindo a orientação de Cristo. O seu acto central é a contrição como um profundo pesar pelos pecados cometidos.

A penitência interior inclina-nos a fazer penitências exteriores. No Livro das Constituições dos Dominicanos, lemos: as principais formas de penitência são: a realização de exercícios espirituais, obras de mortificação ou abnegação, obras em benefício da comunidade. Num sentido radical, a penitência e as penitências devem levar-nos a fazer melhor o que devemos fazer como seres humanos, como cristãos, ou seja, uma maior fidelidade à vocação e à missão: fazer o que devemos fazer com amor.

As penitências clássicas são a oração, o jejum e a esmola. Estas penitências ajudam-nos a restabelecer e fortalecer as nossas relações com Deus através da oração, connosco mesmos pelo jejum e a abstinência, com os outros por meio da esmola e do perdão, e com a criação através da responsabilidade ecológica.

RECONCILIAÇÃO – A virtude da penitência conduz ao Sacramento da Penitência ou Reconciliação. A virtude da penitência implica “a vontade de receber o Sacramento do perdão dos pecados”, incluindo os nossos pecados contra Deus, os nossos vizinhos, os vizinhos pobres e a criação (K. Rahner).

O dom da Quaresma que Deus nos concede permite que continuemos a tentar converter-nos mais profundamente, a rezar melhor, a jejuar para sermos moderados e a partilhar um pouco mais com os marginalizados e excluídos do nosso mundo – um mundo que precisa da nossa oração e compaixão. A Quaresma chama-nos a um estilo de vida simples.

A Quaresma é um tempo de mudança: metanoia, renovação. Uma fábula inspiradora das narrativas árabes. O professor Bayacid disse aos seus discípulos: Quando era jovem, queria ser revolucionário. Todas as noites rezava a Deus: “Dá-me coragem para mudar o mundo”. Nada aconteceu. Quando me tornei adulto, queria mudar a minha família e aqueles à minha volta, e rezava todas as noites: “Senhor, ajuda-me a mudar aqueles à minha volta, pelo menos a minha família”. Nada aconteceu. Agora que estou velho, percebo como fui idiota, e a minha oração é: “Senhor, dá-me a tua graça para mudar a mim mesmo”. Ora, acrescentou, “se tivesse rezado assim, não teria desperdiçado a minha vida”. E, então, a família começou a mudar.

A Quaresma lembra-nos que somos pó e ao pó voltaremos. Sim, mas mais importante ainda, a Quaresma conduz-nos à Páscoa através da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Através da Quaresma, não esquecemos que somos pessoas da Páscoa e que o “Aleluia” é o nosso cântico!

Pe. Fausto Gomez, OP

N.d.R.: Devido ao Tempo da Quaresma,

O CLARIM suspende temporariamente a publicação

da série de textos intitulada “Outras Virtudes”,

da autoria do Padre Fausto Gomez, OP.