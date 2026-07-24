Mais um bispo chinês no âmbito do acordo com Pequim

O Papa Leão XIV nomeou mais um bispo chinês no âmbito do acordo assinado entre a Santa Sé e a China. O padre Giuseppe Chang Yanfeng foi, entretanto, ordenado bispo de Chifeng, na Região Autónoma da Mongólia Interior, na quarta-feira, 22 de Julho. O processo foi iniciado por Pequim, tendo ficado fechado a 15 de Junho, depois da aprovação da Santa Sé.

D. Giuseppe Chang ficará responsável por uma igreja local que pelo novo prelado vem sendo governada desde Outubro de 2021, quando foi nomeado administrador diocesano.

O acordo entre a Santa Sé e a China, cujos termos permanecem desconhecidos, foi assinado em 2018. Posteriormente, foi renovado a cada dois anos, até 2024, quando ambas as partes decidiram prorrogá-lo por mais quatro anos, até 2028.

Com D. Giuseppe Chang são já quinze os bispos católicos chineses escolhidos pelo Governo Central da China, no âmbito do acordo entre os dois Estados. Trata-se da primeira nomeação e ordenação totalmente lideradas por Leão XIV, o que confirma a disposição do actual Papa em manter o acordo em vigor.

A última ordenação episcopal havia ocorrido a 5 de Dezembro de 2025, com D. Francis Li Jianlin a assumir a cátedra da prefeitura apostólica de Xinxiang, na Província de Henan