MACAU REZOU POR CARLO ACUTIS NO DIA DA SUA CANONIZAÇÃO

Roma à distância de uma oração
«Vamos rezar a oração dedicada a Carlo Acutis, que daqui a poucas horas vai ser reconhecido oficialmente pela Igreja como santo».
Foi desta forma que o padre Sheldon D’Souza convidou os fiéis, que participaram na Missa Dominical em Português do passado dia 7 de Setembro na igreja de São Domingos, a celebrarem a canonização do beato Carlo Acutis.
Em 2023, por iniciativa da Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), o Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa, acolheu a exposição “Milagres Eucarísticos do Mundo”, cuja ideia e curadoria (hoje espiritual) são de Carlo Acutis. É actualmente uma das mostras de inspiração católica mais visitadas em todo o mundo, tendo já percorrido vários países e continentes. Na RAEM foram registados mais de dois mil visitantes.
Juntamente com o primeiro santo da geração millennial foi igualmente canonizado Pier Giorgio Frassati. Segundo a agência ECCLESIA, Frassati “santo nasceu em Turim a 6 de Abril de 1901”, sendo “filho de uma das famílias burguesas mais influentes da cidade italiana”. Faleceu aos 24 anos de idade.
As duas canonizações já deveriam ter ocorrido, mas a morte do Papa Francisco levou a que fossem adiadas. Coube a Leão XIV concluir o processo de canonização, que teve lugar na Praça de São Pedro do Vaticano.
ORAÇÃO PARA A CANONIZAÇÃO
DO BEATO CARLO ACUTIS
Ó Deus, nosso Pai,
Obrigado por nos teres dado Carlo,
modelo de vida para os jovens, e mensagem
de amor para todos. Tu fizeste com que
se apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo
da Eucaristia a sua “rodovia para o Céu”.
Tu lhe deste Maria, como mãe amadíssima,
e fizeste dele com o Rosário um cantor
da sua ternura. Aceita a sua oração por nós.
Olha especialmente para os pobres,
que ele amou e socorreu.
[Concede também a mim, pela sua intercessão,
a graça de que eu preciso…]
E torna plena a nossa alegria,
colocando Carlo entre os santos
da tua igreja universal, para que o seu sorriso
resplandeça ainda para nós
para a glória do teu nome.
Amém