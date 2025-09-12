MACAU REZOU POR CARLO ACUTIS NO DIA DA SUA CANONIZAÇÃO

Roma à distância de uma oração

«Vamos rezar a oração dedicada a Carlo Acutis, que daqui a poucas horas vai ser reconhecido oficialmente pela Igreja como santo».

Foi desta forma que o padre Sheldon D’Souza convidou os fiéis, que participaram na Missa Dominical em Português do passado dia 7 de Setembro na igreja de São Domingos, a celebrarem a canonização do beato Carlo Acutis.

Em 2023, por iniciativa da Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), o Centro Diocesano, localizado na Rua Formosa, acolheu a exposição “Milagres Eucarísticos do Mundo”, cuja ideia e curadoria (hoje espiritual) são de Carlo Acutis. É actualmente uma das mostras de inspiração católica mais visitadas em todo o mundo, tendo já percorrido vários países e continentes. Na RAEM foram registados mais de dois mil visitantes.

Juntamente com o primeiro santo da geração millennial foi igualmente canonizado Pier Giorgio Frassati. Segundo a agência ECCLESIA, Frassati “santo nasceu em Turim a 6 de Abril de 1901”, sendo “filho de uma das famílias burguesas mais influentes da cidade italiana”. Faleceu aos 24 anos de idade.

As duas canonizações já deveriam ter ocorrido, mas a morte do Papa Francisco levou a que fossem adiadas. Coube a Leão XIV concluir o processo de canonização, que teve lugar na Praça de São Pedro do Vaticano.

J.M.E.

ORAÇÃO PARA A CANONIZAÇÃO

DO BEATO CARLO ACUTIS

Ó Deus, nosso Pai,

Obrigado por nos teres dado Carlo,

modelo de vida para os jovens, e mensagem

de amor para todos. Tu fizeste com que

se apaixonasse pelo teu Filho Jesus, fazendo

da Eucaristia a sua “rodovia para o Céu”.

Tu lhe deste Maria, como mãe amadíssima,

e fizeste dele com o Rosário um cantor

da sua ternura. Aceita a sua oração por nós.

Olha especialmente para os pobres,

que ele amou e socorreu.

[Concede também a mim, pela sua intercessão,

a graça de que eu preciso…]

E torna plena a nossa alegria,

colocando Carlo entre os santos

da tua igreja universal, para que o seu sorriso

resplandeça ainda para nós

para a glória do teu nome.

Amém