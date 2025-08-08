MACAU PARTICIPOU NO JUBILEU DOS JOVENS

MACAU PARTICIPOU NO JUBILEU DOS JOVENS

adminDestaque, Todas as Categorias

“Sim” a Leão XIV e a um mundo melhor

Um grupo de vinte jovens de Macau participou, no passado Domingo, na Missa celebrada pelo Papa Leão XIV na esplanada de Tor Vergata, nos arredores de Roma. A Eucaristia, que atraiu cerca de um milhão de pessoas, encerrou o Jubileu dos Jovens e ficou marcada pelo apelo feito pelo Sumo Pontífice à juventude de todas as nações, para aspirar a grandes desígnios, recusar o conformismo e contribuir para um mundo mais fraterno.

A participação na Missa Solene com que o Papa Leão XIV encerrou o Jubileu dos Jovens, que decorreu na capital italiana entre 28 de Julho a 3 de Agosto, constituiu para o grupo de jovens peregrinos do território o apogeu de uma romagem que contou ainda com paragens por Assis, Paris e Lourdes. «O grupo é constituído por 21 pessoas, se contarmos com o director da Comissão Diocesana da Juventude, Bosco Leong, e com o padre Bosco Lam. Para além de Roma e da participação no Jubileu dos Jovens, este grupo de jovens peregrinos também visitou Assis, antes de rumar a Paris e a Lourdes», explicou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM.

Liderado pelo director da Comissão Diocesana da Juventude, o grupo de jovens peregrinos regressa este fim-de-semana a Macau, depois de passar os últimos dias em França.

As autoridades italianas e a Santa Sé confirmaram que o Jubileu dos Jovens atraiu mais de um milhão de participantes. A iniciativa atraiu jovens peregrinos provenientes de 146 países e territórios, incluindo os jovens da RAEM e onze mil e 500 jovens portugueses. Quantitativamente significativa, a representação portuguesa esteve entre as cinco maiores delegações que se deslocaram a Roma, a fim de participar no Jubileu dos Jovens.

Em Tor Vergata, Leão XVI presidiu, ao fim da tarde do passado sábado, a uma vigília de oração, após a qual centenas de milhares de jovens acamparam no local, à espera da Missa de Domingo.

O Santo Padre encerrou o Jubileu com uma mensagem especial dirigida aos jovens que vivem em regiões onde ocorrem conflitos armados, como é o caso do Médio Oriente e da Europa de Leste. «Estamos com os jovens de Gaza, da Ucrânia e de cada território ensanguentado com a guerra», disse, na parte final da Eucaristia.

Durante a semana pela qual se prolongou o festival da juventude do Ano Santo, centenas de milhares de jovens tomaram conta de muitas das praças de Roma, para assistirem a concertos de “rock” cristão e palestras de inspiração. Alguns esperaram durante horas para confessar os pecados a mais de mil sacerdotes, que no Circo Máximo os ouviram em doze línguas diferentes.

Marco Carvalho

Email, RSS Follow

Related Posts

Dehonianos celebram centenário da morte do Padre Leão Dehon
August 8, 2025 0

A 12 DE AGOSTO, EM LISBOA

MOSTRA REÚNE TRABALHOS DE IVAN LEONG E DE DEZANOVE OUTROS FOTÓGRAFOS
August 8, 2025 0

MOSTRA REÚNE TRABALHOS DE IVAN LEONG E DE DEZANOVE OUTROS FOTÓGRAFOS

AUDIÊNCIA GERAL: PAPA LEMBROU HIROXIMA E NAGASÁQUI
August 8, 2025 0

AUDIÊNCIA GERAL: PAPA LEMBROU HIROXIMA E NAGASÁQUI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *