MACAU PARTICIPOU NO JUBILEU DOS JOVENS

“Sim” a Leão XIV e a um mundo melhor

Um grupo de vinte jovens de Macau participou, no passado Domingo, na Missa celebrada pelo Papa Leão XIV na esplanada de Tor Vergata, nos arredores de Roma. A Eucaristia, que atraiu cerca de um milhão de pessoas, encerrou o Jubileu dos Jovens e ficou marcada pelo apelo feito pelo Sumo Pontífice à juventude de todas as nações, para aspirar a grandes desígnios, recusar o conformismo e contribuir para um mundo mais fraterno.

A participação na Missa Solene com que o Papa Leão XIV encerrou o Jubileu dos Jovens, que decorreu na capital italiana entre 28 de Julho a 3 de Agosto, constituiu para o grupo de jovens peregrinos do território o apogeu de uma romagem que contou ainda com paragens por Assis, Paris e Lourdes. «O grupo é constituído por 21 pessoas, se contarmos com o director da Comissão Diocesana da Juventude, Bosco Leong, e com o padre Bosco Lam. Para além de Roma e da participação no Jubileu dos Jovens, este grupo de jovens peregrinos também visitou Assis, antes de rumar a Paris e a Lourdes», explicou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM.

Liderado pelo director da Comissão Diocesana da Juventude, o grupo de jovens peregrinos regressa este fim-de-semana a Macau, depois de passar os últimos dias em França.

As autoridades italianas e a Santa Sé confirmaram que o Jubileu dos Jovens atraiu mais de um milhão de participantes. A iniciativa atraiu jovens peregrinos provenientes de 146 países e territórios, incluindo os jovens da RAEM e onze mil e 500 jovens portugueses. Quantitativamente significativa, a representação portuguesa esteve entre as cinco maiores delegações que se deslocaram a Roma, a fim de participar no Jubileu dos Jovens.

Em Tor Vergata, Leão XVI presidiu, ao fim da tarde do passado sábado, a uma vigília de oração, após a qual centenas de milhares de jovens acamparam no local, à espera da Missa de Domingo.

O Santo Padre encerrou o Jubileu com uma mensagem especial dirigida aos jovens que vivem em regiões onde ocorrem conflitos armados, como é o caso do Médio Oriente e da Europa de Leste. «Estamos com os jovens de Gaza, da Ucrânia e de cada território ensanguentado com a guerra», disse, na parte final da Eucaristia.

Durante a semana pela qual se prolongou o festival da juventude do Ano Santo, centenas de milhares de jovens tomaram conta de muitas das praças de Roma, para assistirem a concertos de “rock” cristão e palestras de inspiração. Alguns esperaram durante horas para confessar os pecados a mais de mil sacerdotes, que no Circo Máximo os ouviram em doze línguas diferentes.

Marco Carvalho