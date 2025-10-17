MACAU JUNTOU-SE ÀS CELEBRAÇÕES MARIANAS DE 13 DE OUTUBRO

Papa rezou aos pés de Fátima

O Vaticano recebeu a imagem de Nossa Senhora de Fátima no passado fim-de-semana, por ocasião do Jubileu da Espiritualidade Mariana. O Papa Leão XIV prestou todas as honras à Mãe de Portugal e Rainha do Mundo, tendo a seus pés rezado pela paz no mundo. Em Macau, a Igreja Católica juntou-se às celebrações, que terminaram oficialmente na Cova da Iria, com Missa presidida pelo arcebispo da Beira, D. Claudio Dalla Zuanna.

Maio é o mês de Fátima, mas Outubro, que ainda decorre, revestiu-se de uma especial aura mariana.

Em Macau, o dia 13, na passada segunda-feira, foi dedicado quase em exclusivo à Mãe de Jesus. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte, celebrou sessenta anos de existência (ver página 2); as restantes oito paróquias da diocese de Macau lembraram a última das seis aparições aos pastorinhos e a igreja de São Domingos voltou a realizar a devoção a Nossa Senhora de Fátima, à semelhança do que ali acontece nos doze meses do ano.

Deste modo, a Igreja Católica em Macau juntou-se à Igreja universal e ao Papa Leão XIV, que dois dias antes recebeu a imagem de Nossa Senhora de Fátima no Vaticano.

Segundo a agência ECCLESIA, logo no sábado, o Santo Padre deu início à vigília de oração pela paz com a oferta de uma Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima, que colocou junto à imagem que habitualmente é venerada na Capelinha das Aparições. A presença da imagem no Vaticano deveu-se ao Jubileu da Espiritualidade Mariana, celebrado ao longo do fim-de-semana.

No Domingo, 12 de Outubro, o Papa rezou mais uma vez pela paz, tendo-se ajoelhado diante da Imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Juntamente com os muitos milhares de fiéis que se encontravam na Praça de São Pedro, Leão XIV consagrou o mundo e a Humanidade à Senhora do Rosário de Fátima. «Ao teu Coração Imaculado confiamos o mundo inteiro e toda a Humanidade, especialmente os teus filhos atormentados pelo flagelo da guerra. (…) Advogada da graça, aconselha-nos o caminho da reconciliação e do perdão, não deixes de interceder por nós, na alegria e na dor, e obtém para nós o dom da paz que tanto imploramos», disse, acrescentando: «Virgem Santa, Mãe Assunta ao Céu, Rainha da paz, Senhora do Coração Imaculado, rogai por nós!».

O Jubileu da Espiritualidade Mariana reuniu mais de trinta mil peregrinos, entre os quais reitores e operadores de santuários, membros de movimentos, confrarias e vários grupos de oração mariana.

A fechar a celebração, o Pontífice dirigiu uma «calorosa saudação a todos» os participantes, por se terem reunido «para rezar neste grande cenáculo juntamente com Maria, a Mãe de Jesus». Para Leão XIV, a presença dos fiéis representou «a realidade multiforme das associações, dos movimentos, das comunidades animadas pela devoção mariana, que é própria de todo cristão». «Agradeço-vos e exorto-vos a basear sempre a vossa espiritualidade na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja».

MOÇAMBIQUE EM FÁTIMA

No cumprimento da tradição de convidar bispos, arcebispos e cardeais do mundo inteiro para presidirem às peregrinações internacionais aniversárias, o Santuário de Fátima convidou este ano o arcebispo da Beira, em Moçambique, para presidir as cerimónias de 13 de Outubro.

D. Claudio Dalla Zuanna apelou à paz nas várias geografias em guerra no mundo, na homilia da Missa de encerramento da peregrinação internacional. «Nossa Senhora indicou-nos como caminho para a construção da paz e a salvação do mundo a conversão pessoal. A paz de que tanto precisamos nestes nossos dias, em modo especial na Ucrânia, ou na Terra de Jesus que sentimos mais próximas de nós, mas também em tantos outros lugares da Terra».

O prelado lembrou a situação de guerra no Myanmar, país de um dos bispos presentes na celebração, que, de acordo com o arcebispo da Beira, com «ele carrega os anseios de paz, de tranquilidade, de fraternidade daquele povo».

D. Claudio Dalla Zuanna evocou também o conflito em Cabo Delgado, em Moçambique, país onde vive há quarenta anos, para o qual também pediu a paz, bem como para o Sudão e outros lugares do mundo.

A próxima peregrinação internacional aniversária está agendada para 13 de Maio de 2026, quando a Igreja celebrará os 109 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima.

J.M.E. com ECCLESIA