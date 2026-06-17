O Livro de Tobias mostra claramente que a vida do justo não está isenta do mal, mas que este pode ser superado com a ajuda de Deus. Sara é atormentada por um espírito maligno que anula todos os seus planos de casamento. O desespero leva-a a pedir a morte nas suas orações, tal como Tobit.

No entanto, em ambos os casos, a oração é feita com confiança, não com revolta.

É aqui que entra em acção a dimensão da luta espiritual. Não se trata de um combate visível, mas de uma batalha real entre a alma que deseja viver segundo a Vontade de Deus e as forças que a querem afastar d’Ele. O Arcanjo São Rafael afirma claramente que o demónio tem poder sobre os que se entregam à paixão e vivem como se não conhecessem Deus.

Pelo contrário, os que têm Deus no coração são libertos, pois vivem uma vida livre das paixões e más tendências.

Tobias e Sara são protegidos porque colocam Deus no centro da sua vida matrimonial. A sua oração na noite de núpcias não é um gesto simbólico, mas sim uma arma espiritual. E o remédio indicado por Rafael – o fígado do peixe, símbolo da cura divina – mostra que Deus concede meios concretos para proteger os seus fiéis.

A luta espiritual continua hoje: ansiedade, tentações, desequilíbrios, dificuldades interiores e exteriores. No entanto, o Livro de Tobias ensina que Deus envia os seus anjos para nos ajudar, desde que vivamos com fé e rezemos com pureza de coração e de intenção. Ele nunca abandona aqueles que n’Ele confiam.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia