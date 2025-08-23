LUTA CONTRA O TRÁFICO HUMANO

Cáritas do Vietname dá o exemplo

A propósito do tráfico humano que está a aumentar de forma complexa e exponencial no Vietname (e em todo o mundo), desempenhando, neste particular, papel fundamental as redes sociais – “terreno fértil” onde criminosos exploram diferentes formas para atrair e defraudar possíveis vítimas –, a Irmã Teresa Pham Ninh Khanh Hau, da diocese de Hung Hoa, a norte da cidade de Ho Chi Minh, convocou para uma reunião mais de uma centena de adolescentes para com eles partilhar conhecimentos essenciais com o objectivo de os sensibilizar e “ajudar a manterem-se vigilantes contra o tráfico humano”.

A verdade é que são cada vez mais os esquemas fraudulentos “online” que incitam jovens vietnamitas a neles participar, não só no seu país natal como em países vizinhos – Camboja, Laos, Mianmar e China. Esta é já “uma questão social urgente” no Vietname, com consequências de uma gravidade ainda por determinar.

As crianças da paróquia de Tien Non – região rural carenciada do centro do Vietname que subsiste do cultivo de arroz – ao serem confrontadas quanto às importantes escolhas para o seu futuro, revelaram não ter informação adequada acerca de uma “emigração segura e do nefasto tráfico humano” que a ela pode estar associada. E certamente que o conhecimento fornecido não só pela Irmã Teresa Pham como também pelo Comité de Migração Segura e Prevenção do Tráfico de Pessoas da Cáritas – sedeado na cidade histórica de Hue – irá ajudá-las a serem mais cautelosas e confiantes na tomada de decisões, “que se pretende que sejam as mais correctas”, sobretudo numa sociedade onde a diferença entre o que é “certo” e “errado”, ou “verdade” ou “mentira” – realidade bem espelhada nas redes sociais – é cada vez mais ténue.

De acordo com o Ministério Público vietnamita as autoridades do País já detectaram – e estão correntemente a investigar – centenas de casos, tendo inclusivamente desmantelado grupos criminosos de tráfico humano (que operavam a nível interno e internacional) e resgatado muitas das suas vítimas. Em 2024, o País investigou 163 casos de tráfico de pessoas; este ano, só nos primeiros seis meses, foram já “detectados e processados” 120 casos.

Com mais de 72 milhões de utilizadores – cerca de 73 por cento da população – o Vietname é um dos países líderes na utilização da Internet e das redes sociais em todo o mundo. Destes, sete por cento têm entre treze e dezassete anos, e quase dez por cento tem entre dezoito e 24 anos. Segundo as estatísticas, o Vietname conta actualmente com cerca de 24,7 milhões de crianças (o que representa quase 25 por cento da população), das quais 97 por cento utilizam a Internet, entre cinco a sete horas por dia.

A Cáritas do Vietname – “Comissão de Beneficência e Acções Sociais” – foi fundada no Vietname do Sul, em 1965, mas logo em 1976 recebeu ordens para encerrar as suas operações e entregar todos os seus bens ao Governo. A moratória durou 22 anos até que a agência acabaria por ser restabelecida em Junho de 2008. Actualmente, a Cáritas do Vietname concentra a sua actividade na capital do País, “mas a sua capacidade de acção abrange as 26 delegações diocesanas”.

Os programas da Cáritas visam promover o desenvolvimento humano integral e prestar “assistências de emergência”. A organização organiza “workshops” sobre o VIH/SIDA, tendo em vista a prevenção da propagação dessa epidemia, sendo parte fundamental destes “workshops” as sessões de formação e de aconselhamento. As actividades de serviço social da Cáritas incluem campanhas para ajudar as dioceses a impulsionar a educação e as competências para a vida dos jovens, projectos hídricos para melhorar a saúde dos doentes com lepra e um apoio directo às pessoas com deficiência. A organização mantém ainda um programa de bolsas de estudo destinadas aos estudantes mais carenciados.

A sede da Cáritas do Vietname, na cidade de Ho Chi Minh, que orienta e coordena o trabalho dos 26 gabinetes diocesanos, emprega catorze funcionários e é composta por quatro departamentos: Educação e Formação, Comunicação, Serviços Socias e Finanças.

A Cáritas do Vietname é membro da Caritas Internationalis e da Caritas Asia, trabalhando em parceria com a Cáritas da Alemanha, Cáritas de França, Catholic Relief Services (Estados Unidos), Cáritas do Japão, Cáritas de Singapura, Cáritas da Eslováquia e com a Cáritas da Noruega.

Segundo as estatísticas, o número de católicos no Vietname é hoje de cerca de sete milhões 294 mil e 713 pessoas, representando 7,21 por cento da população, distribuídos por 27 dioceses, nas quais existem cerca de 56 mil 133 catequistas. Estes constituem uma parte muito importante da paróquia, ensinando Catequese a crianças e jovens com idades compreendidas entre os quatro e os dezoito anos. Dependendo da situação específica, difere o número de alunos e de catequistas em cada paróquia. Para além de religiosos e religiosas, a maioria dos catequistas são paroquianos que se voluntariam para tão importante função. A formação e a selecção dos catequistas é feita normalmente pelo pároco, quase sempre sob a orientação de outros religiosos que escolhem aqueles que “em termos de conhecimentos e competências” melhor possam ministrar os ensinamentos da Igreja Católica.

Joaquim Magalhães de Castro