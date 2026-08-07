LEÃO XIV REGRESSA AO PERU E À DIOCESE DE CHICLAYO

América Latina: visita apostólica inclui Uruguai e Argentina

O Papa vai visitar o Uruguai, a Argentina e o Peru, de 6 a 17 de Novembro, na sua primeira viagem pontifícia à América Latina, com regresso à diocese peruana de Chiclayo, onde foi bispo.

“Aceitando o convite dos chefes de Estado e das autoridades eclesiásticas dos respectivos países, Sua Santidade visitará Montevidéu, Paysandú e Florida, de 6 a 8 de Novembro; Buenos Aires, Córdoba e Luján, de 8 a 11 de Novembro; e Lima, Chiclayo, Cuzco e Pucallpa, de 11 a 17 de Novembro”, anunciou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, numa declaração enviada aos jornalistas.

O itinerário sul-americano assinala o regresso de um Papa ao Uruguai quase quarenta anos após a deslocação de João Paulo II, incluindo uma homenagem à Virgem dos Trinta e Três na catedral de Florida, num país conhecido por ter a mais baixa percentagem de católicos da região.

A passagem pela Argentina contempla uma visita à Basílica de Nossa Senhora de Luján, santuário mariano que serve de coração espiritual da nação, assinalando a presença de um Papa na terra natal do seu antecessor Francisco, que não chegou a visitar o País nos seus doze anos de Pontificado.

A dimensão mais emotiva da viagem concretiza-se no Peru, pátria adoptiva de Robert Francis Prevost desde a sua juventude missionária, como religioso de Santo Agostinho, com destaque para o regresso a Chiclayo, a diocese que o actual Papa liderou entre 2015 e 2023, período marcado pelos desafios das inundações e da pandemia de Covid-19.

In ECCLESIA