“Jardim dos Santos” é a grande novidade deste ano

IGREJA DE SÃO LOURENÇO FESTEJA O SEU PATRONO ESTE DOMINGO

A Igreja universal festeja amanhã, dia 10 de Agosto, a festa litúrgica de São Lourenço, diácono mártir do Cristianismo do século III. Em Macau, as celebrações têm lugar na igreja de São Lourenço, no dia seguinte, ou seja, este Domingo. A grande novidade deste ano é a criação do “Jardim dos Santos”, um projecto que visa embelezar os espaços exteriores da igreja de São Lourenço com imagens de santos e personagens bíblicas. As esculturas serão benzidas pelo bispo D. Stephen Lee.

À semelhança de outros anos, em Macau a festividade de São Lourenço volta a incluir uma novidade. A’O CLARIM, o padre Jojo Ancheril começou por referir que «este ano as celebrações serão realizadas no Domingo, 11 de Agosto, com missa celebrada pelo bispo D. Stephen Lee, às 9:00 horas da manhã», tendo revelado que irá ser dado início a um novo projecto, por ele apelidado “Jardim dos Santos”.

O padre Jojo explicou que esta ideia lhe surgiu no passado e foi amadurecendo, sendo agora possível avançar com a “primeira fase”. Trata-se de um conjunto de esculturas, encomendadas na China continental, que chegou a Macau na passada segunda-feira. Nesta primeira encomenda foram entregues imagens de alguns santos, de Jesus e de Nossa Senhora, com diferentes dimensões e motivos. Todas elas foram esculpidas em pedra, de qualidade próxima do mármore. Segundo o padre Jojo, «serão colocadas ao redor da igreja. A igreja de São Lourenço é todas as semanas muito visitada por turistas, provenientes de vários cantos do mundo. Desta forma, a presença física das imagens será mais um instrumento de evangelização e de comunhão dos valores culturais e da fé católica».

O sacerdote acrescentou que o projecto poderá levar alguns anos a concluir-se, mas que conta já com doze peças, que irão dar uma nova vida aos espaços exteriores da igreja. A ideia foi bem acolhida pelo conselho da paróquia e o investimento feito conta com algum apoio financeiro. Uma parcela do custo total – perto de um quinto – foi coberta por doações entretanto feitas. São aguardados outros donativos, uma vez que vários fiéis têm vindo a demonstrar o desejo e a assumir o compromisso de contribuírem financeiramente.

Com a emoção estampada no rosto, o pároco – em funções até 31 de Agosto – disse esperar «que o jardim cresça e que no futuro possam ser feitas mais esculturas de santos, com placas indicativas dos seus nomes e breves informações sobre de quem se trata».

Quanto a algumas das esculturas que irão dar vida ao exterior da igreja nesta primeira fase, o padre Jojo levantou um pouco do véu: Nossa Senhora de Lourdes, Pietà de Michelangelo, Jesus com duas crianças, São José, São Lourenço, São Francisco Xavier e Santa Faustina. «Todas as esculturas serão benzidas pelo nosso bispo [D. Stephen Lee], após a missa festiva do próximo Domingo», sublinhou.

Ainda no que respeita ao programa das festividades, «haverá um almoço no Hotel Riviera para mais de trezentas pessoas, com a presença do bispo de Macau. Convidámos religiosos de várias congregações, paroquianos e algumas pessoas de poucas posses que normalmente a igreja ajuda com uma pequena refeição nocturna».

QUEM FOI SÃO LOURENÇO?

São Lourenço, natural de Huesca (Espanha), foi um dos primeiros diáconos da Igreja romana, ordenado pelo Papa São Sisto II. Quando da perseguição pelo Imperador Valeriano, o próprio Pontífice, preso e conduzido ao martírio, deu ao diácono o encargo de distribuir tudo o que tinha aos pobres. O prefeito de Roma exigiu a Lourenço os tesouros da Igreja, por cuja administração ele era responsável, bem como pelo sustento de muitos necessitados. O diácono pediu então um prazo; reuniu os órfãos, cegos, coxos, viúvas e idosos, apresentou-os ao prefeito e disse: «Eis aqui os nossos tesouros! Eles nunca diminuem e podem ser encontrados em toda a parte». Sentindo-se insultado, o prefeito mandou torturar o santo com suplícios que chegaram a incluir uma braseira.

São Sisto II anteviu o martírio de São Lourenço. A tradição conta-nos que existia uma grande amizade entre os dois. Ao ver o Papa a ser encaminhado para o martírio, perguntou-lhe: «– Pai, onde vais sem o teu filho? Tu jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono e vais agora sozinho para o martírio?». São Sisto II retorquiu: «– Mais uns dias e te aguarda uma coroa ainda mais bela! A nós, porque somos velhos, foi-nos designado o percurso de um caminho mais fácil; a ti, porque és jovem, corresponde um triunfo mais glorioso sobre o tirano. Logo virá, deixa de chorar: dentro de três dias me seguirás. Entre um bispo e um levita, é conveniente que exista este intervalo».

São Lourenço foi martirizado a 10 de Agosto do ano 258 d.C., tendo sido amarrado e colocado sobre uma braseira. Tão fiel e convicto estava da sua fé, que nem sequer os açoites e as chamas com que foi torturado o afastaram de Cristo. Era conhecido por ter bom humor; encontrou forças no Espírito Santo para se manter espirituoso, mesmo no auge do sofrimento. Enquanto o queimavam vivo numa espécie de grelha, fez uma das declarações mais inusitadas de toda a história do martírio cristão: «virem-me, que deste lado já estou bem assado». Com uma tranquilidade que ninguém imaginaria, entre a dor e a morte, rezou pela conversão de Roma e a difusão da religião de Cristo em todo o mundo, até ao seu último suspiro.

EM ROMA É O TERCEIRO SANTO

MAIS IMPORTANTE

Em Roma, São Lourenço é o santo mais importante, a seguir a Pedro e Paulo. A Basílica de São Lourenço Fora dos Muros, na Cidade Eterna, onde se encontra o seu túmulo, é uma das cinco basílicas patriarcais de Roma. No interior está uma pedra de mármore onde – de acordo com a tradição – foi colocado o corpo de São Lourenço logo após o seu martírio, ficando nela impressa parte da sua silhueta.

O actual patriarca de Veneza e professor de teologia sistemática, D. Francesco Moraglia, escreveu num artigo dedicado a São Lourenço que “a cidade [de Roma], ao atribuir-lhe a vitória sobre o paganismo, elegeu-o como o seu terceiro padroeiro, e celebra a sua festa desde o século IV, como segunda festa em grau de importância depois da dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo”.

O Papa Dâmaso, que admirava as virtudes do mártir glorioso, edificou-lhe uma segunda igreja, sobre as ruínas do teatro de Pompeu. Por gratidão, a cidade de Roma dedicou a São Lourenço 34 igrejas e capelas, sendo a primeira construída no lugar do seu martírio.

São Lourenço, rogai por nós!

Miguel Augusto

com Felipe Aquino, Acidigital e Aleteia