INICIATIVA É ACOMPANHADA POR CONCURSO INTERACTIVO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

Diocese lança curtas-metragens sobre vida conjugal e familiar

Tendo como propósito fomentar o diálogo e a reflexão sobre os desafios do quotidiano no seio da família, com recurso a pequenas dramatizações audiovisuais, a diocese de Macau produziu uma série de quatro curtas-metragens concebidas para ajudar a fortalecer as relações conjugais. A primeira foi lançada no passado fim-de-semana.

A diocese de Macau deu início a uma nova iniciativa, direccionada para o fortalecimento das relações conjugais, com o lançamento do primeiro de quatro vídeos que compõem a série de curtas-metragens “Caminho de Crescimento Familiar”.

Lançado nas plataformas “online” da Diocese, o primeiro episódio da série – intitulado “A Aliança do Amor” – aborda com um toque de humor os desafios e os pequenos conflitos que os casais enfrentam nos primeiros tempos de casamento.

Com o lançamento das curtas-metragens, a diocese de Macau procura proporcionar um espaço de diálogo e de reflexão sobre a vida conjugal, abordando o contraste entre a solenidade dos votos proferidos no altar e a realidade da vida quotidiana, pautada por rotinas desgastantes, pela necessidade de dar resposta a tarefas domésticas e pela eventual emergência de pequenos conflitos. Através da dramatização de hipotéticas situações reais, a iniciativa convida os casais católicos, sobretudo os recém-casados, a reflectirem sobre a importância da fé, da paciência e da comunicação aberta, como pilares para superar os obstáculos do dia-a-dia.

Para promover um maior envolvimento por parte da comunidade, a Diocese lançou um jogo temático de perguntas e respostas. Para participar, os interessados devem submeter-se a um processo simples: fazer “gosto” e seguir a página oficial da diocese de Macau na rede social Facebook, partilhar a publicação relativa ao concurso e identificar três amigos na secção de comentários. O passo final para participar no concurso é assistir ao vídeo e responder a um formulário electrónico, cujas questões foram concebidas com o objectivo de testar o conhecimento e a atenção dos participantes face ao conteúdo apresentado em cada uma das curtas-metragens apresentadas.

O concurso, cuja primeira fase decorre até 25 de Julho, oferece atractivos prémios aos participantes. Em cada uma das quatro edições regulares do jogo serão galardoados seis vencedores, que poderão receber “vouchers” para experiências gastronómicas ou vales de supermercado. Em simultâneo, a Diocese promove um desafio de longo prazo, com a atribuição de um prémio especial. Os participantes que acertarem as respostas em quatro edições consecutivas habilitam-se a disputar o Grande Prémio: uma câmara instantânea Fujifilm Instaz Wide 400, no valor de mil e 500 patacas. O galardão será entregue durante as comemorações do Dia Diocesano da Família, agendado para 28 de Novembro.

Na publicação em que dá a conhecer o concurso, na rede social Facebook, a diocese de Macau sublinha que todas as respostas ao questionário estão contidas em cada uma das curtas-metragens, concebidas para a série “Caminho de Crescimento Familiar”.

Esta acção é encarada como um convite aos casais e às famílias para que dediquem uma pequena parte do seu tempo à reflexão conjunta. Deste modo, os responsáveis diocesanos esperam usar as ferramentas digitais para fomentar valores fundamentais como o respeito, o perdão e o amor contínuo, princípios tidos como essenciais para uma vida familiar harmoniosa e duradoura.

Marco Carvalho