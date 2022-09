INICIATIVA DECORRE ESTE SÁBADO, NA RUA FORMOSA

Arte e fé de mãos dadas no Centro Diocesano

A Comissão Diocesana da Juventude convidou jovens com idades compreendidas entre os catorze e os 35 anos para dar cor e vida a um novo mural, situado no campo de basquetebol das instalações do novo Centro Diocesano. A obra é amanhã realizada, numa iniciativa que coloca fim a um processo que se estendeu por quase dois meses.

As instalações do novo Centro Diocesano, inauguradas em Junho último pelo bispo de Macau, D. Stephen Lee, vão abrir portas este sábado para uma iniciativa que combina arte, fé e esperança. Encarregada de coordenar e mobilizar os jovens de Macau, a Comissão Diocesana da Juventude está a convidar adolescentes e jovens adultos com idades compreendidas entre os catorze e os 35 anos para pintar um mural no campo de basquetebol do Centro Diocesano.

Intitulada “Venham e Vejam: Naveguem os Vossos Sonhos”, a acção tem como objectivo promover um maior envolvimento dos jovens na vida da Igreja Católica e nas actividades promovidas quer pela Diocese, quer pelas diferentes paróquias do território.

A iniciativa estava originalmente prevista para o início do Verão, mas o último surto de Covid-19 obrigou a Comissão Diocesana da Juventude a uma mudança de planos. Daí que o processo de planificação se tenha prolongado por quase dois meses. «Originalmente, o nosso objectivo era que o conteúdo do mural fosse escolhido pelos jovens. Infelizmente, devido ao Covid-19, não tivemos a possibilidade de convidar os jovens para embarcar juntos no processo de criação», explicou Brigid Leong, da Comissão Diocesana da Juventude, em declarações a’O CLARIM. «A 19 de Julho organizámos uma actividade por videoconferência para deliberar sobre os conteúdos do mural e recolhemos algumas ideias e sugestões; e convidámos um artista local[Debbie Tai Pek Kuan]para criar o mural tendo por base as ideias e sugestões dos jovens. No sábado o que os participantes vão fazer é dar vida e cor ao mural», acrescentou Brigid Leong.

Amanhã o Centro Diocesano abre portas durante dois períodos distintos para que os participantes possam dar o seu contributo à execução da obra de arte. Os interessados podem optar por deixar a sua marca no novo mural num de vários períodos que a Comissão Diocesana da Juventude disponibiliza entre as 10:00 horas da manhã e as 11 horas e 45 minutos; e, posteriormente, entre as 14:00 horas e as 16 horas e 45 minutos.

O evento é o primeiro a ser dinamizado pela Comissão Diocesana da Juventude desde que promoveu o tradicional programa de actividades de Verão que a Diocese dinamiza actualmente. O arranque da iniciativa estava previsto para o final de Julho, mas acabou por ser adiado devido ao surto de Covid-19 que afectou o território durante uma boa parte do Verão.

Marco Carvalho