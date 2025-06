IGREJA EM MACAU ASSINALOU O VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA MORTE DE JOÃO PAULO II

Vídeo sobre Perdão vence concurso de curtas-metragens

Um total de seis jovens – três em representação de instituições de Ensino Superior e outros tantos que frequentam o Ensino Secundário – responderam ao apelo da Comissão Diocesana da Juventude e participaram no concurso de curtas-metragens com que a diocese de Macau assinalou o vigésimo aniversário da morte de São João Paulo II. A iniciativa teve como principal objectivo despertar a juventude local para a relevância do Pontificado do Papa polaco.

Coordenado pelo padre Andrzej Blazkiewicz, o concurso destinou-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 22 anos, e teve como principal objectivo dar a conhecer aos jovens de Macau a importância da vida e do legado do Papa João Paulo II, canonizado em Abril de 2014 pelo Papa Francisco. A adesão ao concurso, reconheceu o padre Andrzej, ficou aquém da participação registada na sua Polónia natal, onde uma iniciativa similar foi lançada pela diocese de Cracóvia.

Apesar da baixa participação em Macau, o sacerdote – também ele polaco – disse que o certame atingiu os objectivos a que se propunha. «Conseguimos atrair a participação de jovens de diferentes níveis. Alguns dos trabalhos foram apresentados por estudantes universitários: por dois seminaristas e por uma rapariga que estuda numa das Universidades de Macau. Recebemos ainda trabalhos que nos foram enviados por três alunos do Secundário: uma rapariga e dois rapazes», revelou o padre Andrzej, em declarações a’O CLARIM.

«Os temas também são variáveis. Alguns dos vídeos são um pequeno resumo da vida de São João Paulo II, mas também tivemos registos onde se nota uma maior inspiração. O primeiro lugar, o vídeo que ganhou, destaca os gestos de perdão pelos quais João Paulo II se notabilizou. É algo que, no meu entender, ajuda os jovens a também dar valor à reconciliação entre os colegas e a lidar com as mágoas com que os jovens se deparam ao longo da vida», acrescentou o sacerdote.

O concurso “João Paulo II inspira Macau” desafiava os participantes a produzir um vídeo com uma duração máxima de um minuto e meio, tendo o exemplo de fé do “Papa Peregrino” como mote. Se o vídeo vencedor destacou o perdão como via para a reconciliação, o segundo lugar foi atribuído a um trabalho que colocou ênfase na mensagem de esperança que o Pontífice deixou aos mais jovens. «O trabalho classificado no segundo lugar tem como foco a motivação que é necessário incutir à juventude quando está desanimada ou quando não tem presente a importância da prática da fé. A figura de João Paulo II é um exemplo de encorajamento nesse sentido», explicou o padre Andrzej.

Os seis trabalhos serão apresentados no Seminário de São José a 29 de Junho, dia para o qual está agendada também a cerimónia de entrega de prémios aos vencedores.

M.C.