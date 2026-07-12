IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA RECEBE CONFERÊNCIA A 20 DE JULHO

D. Savio Hon aborda desafios da Inteligência Artificial

O arcebispo D. Savio Hon vai dissertar, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, sobre os desafios com que a Inteligência Artificial confronta a sociedade, em geral, e os católicos, de modo muito particular. A iniciativa está agendada para 20 de Julho.

A igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Bairro de Tamagnini Barbosa, acolhe ao início da noite do próximo dia 20 de Julho uma prelecção intitulada “A Inteligência Artificial e Eu: Uma jornada ética centrada no ser humano e no respeito pela vida”.

A iniciativa – a oitava desta índole organizada este ano pela Paróquia – terá como orador principal o arcebispo D. Savio Hon, SDB, que irá falar sobre a protecção da dignidade humana na era da Inteligência Artificial. A intervenção, que resulta de uma reflexão pessoal de D. Savio Ho sobre a primeira carta encíclica do Papa Leão XIV, tem como ponto de partida a premissa de que os avanços registados nas tecnologias da informação e, em particular, no campo da Inteligência Artificial, devem ser colocados ao serviço da Humanidade como um todo, ao invés de servirem apenas o poder e os interesses de uma minoria.

Com início agendado para as 20:00 horas, no Salão Paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, a palestra dá continuidade a uma reflexão mais alargada sobre tecnologia e ética, que tem sido desenvolvida pela diocese de Macau, sobretudo em contextos académicos.

No início do mês passado, D. Savio Hon foi um dos convidados de honra do Fórum Doutoral de Estudos Religiosos e Filosofia, promovido pela Universidade de São José. Na ocasião, o antigo secretário da Congregação para a Evangelização dos Povos e representante da Santa Sé na Grécia e em Malta proferiu a palestra “Magnifica Humanitas, Universidade Católica e Inteligência Artificial”, na qual analisou a relação, cada vez mais vincada, entre a tecnologia e o desenvolvimento humano. Natural de Hong Kong, o arcebispo argumenta que as instituições académicas católicas terão que assumir responsabilidades acrescidas perante a influência crescente da Inteligência Artificial na sociedade actual.

As duas iniciativas reflectem o compromisso assumido pela diocese de Macau e pelas instituições católicas locais em aprofundar o debate sobre a Encíclica Magnifica Humanitas. Publicada a 25 de Maio último, a primeira carta encíclica de Leão XIV guia o posicionamento da Igreja Católica sobre a necessidade de salvaguardar a dignidade da pessoa humana perante a evolução galopante da Inteligência Artificial.

Membro da Congregação Salesiana, D. Savio Hon colabora actualmente com a Universidade de São José como docente, onde tem vindo a colocar a sua vasta experiência internacional ao serviço da comunidade local. O seu lema episcopal – Hilarem datorem diligit Deus (“Deus ama quem dá com alegria”) – reflecte vocação de serviço, agora dedicada ao Ensino e à reflexão teológica sobre alguns dos principais dilemas éticos com que se depara a sociedade contemporânea.

M.C.