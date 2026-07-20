GUARDIÕES DAS CHAVES – 72

A virtude que brilha nas trevas: Marino II e Agapito II

PAPA MARINO II

(XXX.X/XI.942 – V.946)

O 128.º Pontífice Romano “deu o exemplo de uma vida pura e irrepreensível num período turbulento” (Caporilli, “Os Romanos Pontífices”). Esta frase resume o Pontificado do Papa Marino II, eleito durante a Idade das Trevas do Papado (Saeculum obscurum, de 904 a 964).

Foi escolhido a dedo pelo ditador de Roma, Alberico II de Spoleto, que continuou a exercer um forte controlo político. O Papa ficou confinado a Roma e só podia exercer a diplomacia externa através de intermediários. Além disso, alguns nobres e bispos locais impunham-se, de vez em quando, nos assuntos da Igreja local.

Apesar destas limitações e desafios, o Santo Padre conseguiu manter a disciplina na Igreja, proteger as terras eclesiásticas, fundar mosteiros e apoiar as reformas cluniacenses. Por exemplo, puniu o bispo de Capia e devolveu aos beneditinos a igreja que o bispo havia confiscado.

O Santo Padre demonstrou que uma pessoa pode crescer interior e espiritualmente no meio do caos exterior. O seu exemplo de vida virtuosa é talvez o maior legado que nos deixou.

Marino II é lembrado por agir de forma notavelmente modesta e discreta. Foi suficientemente prudente para reconhecer os perigos da realidade política. Sabendo que Alberico II detinha o poder secular absoluto (recorde-se que o ditador já tinha anteriormente encarcerado a própria mãe e outros Papas), Marino optou por evitar a vaidade, as manobras políticas ou as rebeliões fúteis. Em vez disso, concentrou-se inteiramente nos seus deveres espirituais, desempenhando as funções administrativas sem procurar glória pessoal.

Apesar do seu orçamento apertado e do poder limitado, o Papa Marino II desviou os recursos disponíveis da Igreja dos luxos pessoais ou das manobras políticas, canalizando-os directamente para o apoio aos cidadãos empobrecidos de Roma e para a restauração das basílicas locais em ruínas.

Durante um século sombrio, marcado pela corrupção eclesiástica, pela simonia e pela moral decadente, Marino manteve um compromisso pessoal rigoroso com a honestidade e a integridade. Utilizou a sua autoridade limitada para defender veementemente a disciplina, tanto entre o clero secular como entre os monges regulares. A sua paixão por manter puros os ensinamentos da Igreja levou-o a proteger agressivamente os mosteiros contra nobres locais gananciosos e corruptos, e bispos que ultrapassavam os seus limites.

O Papa Marino II ficou na memória como um mediador atencioso e pacífico. Através dos seus legados, conseguiu construir pontes, resolver disputas locais e promover a unidade espiritual entre os reinos cristãos fragmentados da França e da Alemanha.

AGAPITO II

(X.V.946 – XII.955)

Tal como o antecessor, Marino II, Agapito não detinha poder temporal, mas conseguiu restaurar a disciplina eclesiástica e defender a dignidade espiritual da Igreja com uma liderança resoluta e piedosa. Naquela época, a Itália era constantemente dilacerada por alianças instáveis e lutas pelo poder (como as que opunham Berengário II a Otão I pelo Reino de Itália). Verificava-se também uma decadência no clero, com casos de simonia (compra e venda de cargos eclesiásticos), nepotismo, casamento clerical ou concubinato. Esta situação era agravada pelos nobres locais, que confiscavam as propriedades monásticas e expulsavam os monges.

Agapito II trabalhou incessantemente, tal como Marino II, para restaurar a disciplina decadente nas igrejas e nos mosteiros. Com a bênção de Alberico, fundou uma comunidade monástica cluniacense no mosteiro de São Paulo Fora dos Muros. Depôs também bispos acusados de simonia e exigiu que os mosteiros fossem devolvidos aos monges.

Interveio com sucesso numa disputa prolongada e de grande envergadura sobre a ocupação da Sé de Reims. Convocou sínodos, com a participação do rei Otão I da Alemanha (Frância Oriental) e do rei Luís IV de França (Frância Ocidental), que culminaram no Concílio de Ingelheim (948) e, posteriormente, defendeu o bispo legítimo, Artaud, trazendo unidade e paz à conturbada Sé metropolitana.

Além disso, o Papa Agapito II apoiou activamente o rei alemão Otão I (Otão, o Grande) nos planos de evangelizar os pagãos do Norte, promovendo a difusão do Cristianismo na Dinamarca.

O Santo Padre também conseguiu (com a ajuda de alguns nobres) persuadir Otão I a lançar a sua primeira expedição à Península Italiana, a fim de fazer face à anarquia desenfreada causada pelas facções rivais em Itália.

Agapito II, tal como o predecessor Marino II, também se destacou pela virtude pessoal. Muitos reconheciam-no pela sua autêntica piedade e santidade de vida. Era um administrador sábio e prudente ao enfrentar problemas políticos e eclesiásticos. Demonstrou também coragem ao lidar com tiranos locais violentos. Era firme nos deveres religiosos e defendia activamente os ensinamentos da Igreja.

Pe. José Mario Mandía