GUARDIÕES DAS CHAVES – 59

Fundador do Papado Moderno: Nicolau I

SÃO NICOLAU, O GRANDE

(XXIV.IV.858 – XIII.XI.867)

Existem apenas três Papas (até agora) que foram chamados de “o Grande”: São Leão I, São Gregório I e São Nicolau I. O 105.º Bispo de Roma, o Papa Nicolau I, foi chamado de “o Grande” principalmente por ter reforçado significativamente a autoridade, a independência e a centralização do Papado durante um período de anarquia política generalizada e corrupção eclesiástica. Ele consolidou o poder de Roma sobre os bispos e afirmou que os Papas detinham autoridade sobre os reis em questões relativas à fé e à moral. Desta forma, garantiu também que o Papado permanecesse independente do controlo dos governantes carolíngios. São Nicolau I é, assim, considerado o fundador do Papado moderno.

Tal como muitos Papas antes dele, Nicolau nasceu numa distinta família romana, tinha uma educação excepcional, era versado tanto em escritos seculares como teológicos, era famoso pela sua eloquência e trabalhava ao serviço do Papado antes da sua eleição como Papa. A vida pessoal era guiada por um espírito de ascetismo cristão sincero.

“Nicolau, um homem de aparência atraente, destacava-se por duas virtudes: a caridade e a justiça. Cuidava com amor dos seus pobres e, para os oprimidos ou injustiçados, era um poderoso protector. Acrescente-se a isso uma grande força de alma e uma energia dinâmica, e é fácil perceber por que razão este homem causou uma impressão tão forte na sua época” (Brusher & Borden, “Popes through the Ages”, pág. 212). O Pontífice estabeleceu um programa inovador para alimentar os pobres de Roma e fornecia refeições diárias aos deficientes.

Nicolau demonstrou coragem e firmeza, em particular ao defender o casamento de Teutberga, esposa do rei Lotário II (rei da Lorena ou Lotaríngia), contra a sua anulação, apesar de o rei ter sitiado Roma. Em 855, Lotário tinha sido forçado pelo pai a casar com Teutberga. Esta, no entanto, permaneceu sem filhos e, a partir de 857, o rei tentou dissolver o casamento e tomar a sua amante Waldrada, com quem tinha tido filhos, como esposa legítima e rainha. Lotário II convenceu os arcebispos de Colónia e Trier a aprovarem a anulação. Teutberga, no entanto, recorreu ao Papa.

Nicolau I recusou-se a anular o casamento do rei Lotário II da Lotaríngia com Teutberga e depôs os dois arcebispos que favoreciam a anulação. Os dois prelados apelaram ao imperador Luís II do Sacro Império Romano (irmão de Lotário II) em busca de ajuda.

“Luís marchou sobre Roma para ensinar ao Papa um novo direito canónico pela força das armas. Bloqueou Nicolau e reduziu o indomável Papa quase à fome, quando uma febre levou o Imperador a reconsiderar a sua conduta brutal. Os francos retiraram-se, Lotário permaneceu casado, os arcebispos mantiveram-se destituídos. Foi uma posição marcante em defesa da independência do espiritual e da manutenção dos padrões morais” (Brusher & Borden, “Popes through the Ages”, pág. 212).

Nicolau também foi firme na disciplina do clero desobediente e corrupto. Depôs o bispo João, de Ravena, por extorsão e o arcebispo Hincmar, de Reims, por abuso de autoridade.

O Santo Padre também teve de lidar com uma ameaça vinda do Oriente – o Cisma de Fócio, um afastamento de quatro anos (de 863 a 867) da Igreja Oriental em relação à Ocidental. A questão surgiu quando o imperador bizantino Miguel III destituiu Inácio, patriarca de Constantinopla, em 857, e nomeou Fócio, um patriarca leigo, sem solicitar a aprovação do Papa. Embora São Nicolau I tivesse tido desentendimentos anteriores com Inácio, excomungou Fócio para que Inácio pudesse eventualmente retomar as suas funções como patriarca.

O Santo Padre demonstrou também grande zelo missionário. Promoveu a cristianização da Bulgária (que, ironicamente, tinha sido iniciada por Fócio de Constantinopla!). Apoiou igualmente o trabalho missionário de Santo Ansgar na Escandinávia e dos Santos Cirilo e Metódio entre os eslavos da Morávia.

Pe. José Mario Mandía