FRANCISCO EVOCOU CONFLITOS NA UCRÂNIA, PALESTINA E ISRAEL NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SEMANAL

Papa denuncia «crueldade» que atinge as crianças

O Papa evocou, no Vaticano, o drama das crianças que são atingidas pela guerra, falando numa «crueldade». «As crianças sofrem, as crianças sofrem com a guerra. Rezemos ao Senhor para que esteja perto de todos e nos dê a graça da paz», pediu, no final da Audiência Pública semanal, que decorreu na Praça de São Pedro.

Francisco rezou pela «martirizada Ucrânia», recordando que no último sábado, antes da 1.ª Jornada Mundial das Crianças, recebeu um grupo de menores que «sofreram queimaduras, que perderam membros na guerra». «A guerra é sempre uma crueldade», declarou.

O Papa convidou a rezar pelas crianças ucranianas, bem como pela Palestina e Israel, «que sofrem tanto, para que a guerra acabe». «E não esqueçamos o Myanmar e tantos países que estão em guerra», acrescentou.

Francisco manifestou ainda a sua solidariedade às vítimas de deslizamentos de terras na Papua-Nova Guiné: «Que o Senhor conforte as famílias, quantos perderam as suas casas e o povo da Papua, com quem me vou encontrar no próximo mês de Setembro, se Deus quiser».

Já na última segunda-feira, o Santo Padre havia enviado uma mensagem de condolências, lamentando a «devastação» causada pelos deslizamentos de terra na Província de Enga, região central da Papua-Nova Guiné, país da Oceânia. A ONU estima que mais de dois mil pessoas tenham ficado soterradas, após o desastre que aconteceu na madrugada do dia 24 de Maio.

CORPUS CHRISTI

Na mesma ocasião, o Papa Francisco convidou os fiéis celebrarem a Solenidade do Corpo de Deus, destacando a necessidade de «transformar» a vida pessoal e a sociedade.

«A Solenidade iminente do “Corpus Christi” convida-nos a adorar com fé viva o Corpo e o Sangue de Cristo. No mistério da Eucaristia, Ele faz-se presente através do Espírito Santo para permanecer sempre connosco e transformar a nossa vida», disse, perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

«Que o Espírito Santo nos conduza a Jesus presente na Eucaristia, mistério de amor, fonte de graça, alegria e luz, apoio nas dificuldades e conforto na dor», pediu Francisco, que também no Domingo presidiu à Missa do Corpo de Deus, na Basílica de São João de Latrão, com procissão pelas ruas de Roma.

In ECCLESIA – texto editado