FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA EM MACAU

Fé maior que a Covid

A Festa de Nossa Senhora de Fátima foi ontem, 13 de Maio, celebrada sob contingências impostas pela pandemia de Covid-19, pelo segundo ano consecutivo.

Ao contrário de 2020, a Festa dedicada à Mãe do Céu começou por ser celebrada na igreja de São Domingos, por força das obras de remodelação da igreja da Sé Catedral, mas o programa manteve-se praticamente inalterado em relação ao ano passado.

Presidida por D. Stephen Lee, com transmissão em directo, via “online”, pelo Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS), a Festa de Nossa Senhora de Fátima teve início com reza do Terço, em Chinês e Português, à qual se seguiu Missa, igualmente nas duas línguas.

Finda a Eucaristia, o andor com a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi transportado de automóvel, em peregrinação, até à Ermida da Penha.

No local que outrora serviu como Paço Episcopal, foi novamente rezado o Terço, desta feita também em Inglês; adorado o Santíssimo e benzida com o ostensório toda a população de Macau pelo bispo D. Stephen Lee.

Com intenção geral pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia de Covid-19, foram realizadas várias actividades entre os dias 4 e 12 de Maio, nomeadamente a celebração de missas e a organização de momentos de oração dedicados a Nossa Senhora de Fátima (Terço, Novena e exposição e adoração do Santíssimo).

A procissão de 13 de Maio, organizada no âmbito da Novena e Festa de Nossa Senhora de Fátima, é uma das mais participadas no território, dado ser também encarada como uma manifestação da portugalidade católica presente em Macau.

Em Portugal este é um dos momentos altos de união entre os fiéis e a Igreja Católica, sendo apenas igualado na Europa pelo fenómeno de Nossa Senhora de Lourdes, em França.

Há precisamente quatro anos, em 2017, o Papa Francisco deslocou-se ao Santuário de Fátima para presidir à canonização dos videntes Francisco e Jacinta Marto. Estima-se que estiveram na Cova da Iria perto de um milhão de pessoas, distribuídas pelos dias 12 e 13 de Maio.

José Miguel Encarnação