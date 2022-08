FESTA DA PARÓQUIA DE SÃO LOURENÇO FOI CELEBRADA NO PASSADO DOMINGO

Missa, oração e bênção assinalaram a data

O bispo D. Stephen Lee presidiu à missa de celebração da Festa da Paróquia de São Lourenço, na manhã do passado Domingo, 7 de Agosto. A Eucaristia foi concelebrada, em Chinês, pelos padres James Hyoung, BMC, pároco da igreja de São Lourenço; Joseph Chow, SDB, e Mario Bonfaini, CMF. Pelas 9 horas e 15, no pátio exterior da igreja, deu-se início à procissão de entrada, estando já a Assembleia repleta de fiéis.

Para além da homilia de D. Stephen Lee, três momentos marcaram o dia: a bênção dada ao padre James Hyoung pelo bispo de Macau e dois momentos de oração – um dedicado a Jesus e Nossa Senhora, e outro a São Lourenço.

A igreja de São Lourenço foi construída entre 1558 e 1560 e reconstruída em 1618, 1768, 1846 e 1898. Como o próprio nome indica, tem São Lourenço como patrono.

De acordo com o site da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), “São Lourenço, diácono e mártir, nasceu em Huesca, na Península Ibérica, por volta do ano 230.Foi acolhido em Roma pelo Papa Sisto II, que o fez arquidiácono. Serviu a Igreja de Roma durante a perseguição. Quando o Papa foi martirizado, com quatro dos seus diáconos, a 6 de Agosto, recomendou-lhe a distribuição dos bens da Igreja aos pobres e profetizou-lhe o martírio, que aconteceu no dia 10 do mesmo mês. O imperador Valeriano fê-lo queimar sobre uma grelha. Os seus restos mortais repousam na basílica que lhe foi dedicada, SãoLourenço Fora dos Muros”.

J.M.E.