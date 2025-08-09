Bispo emérito de Andorra preside à Peregrinação do Migrante e Refugiado

O bispo emérito de Andorra, D. Joan-Enric Vives, preside, nos dias 12 e 13 de Agosto, à Peregrinação do Migrante e Refugiado no Santuário de Fátima.

A 13 de Agosto de 1917 ocorreu a quarta aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, a única que não teve lugar na Cova da Iria.

A 12 de Agosto, pelas 16:00 horas locais, realiza-se a conferência de Imprensa de apresentação da Peregrinação, promovida pela Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, em conjunto com o Santuário de Fátima, lê-se numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

No dia seguinte, 13 de Agosto, pelas 10:00 horas, haverá a celebração da Eucaristia presidida por D. Joan-Enric Vives, incluindo-se a oferta do trigo, a bênção dos doentes e a procissão do adeus.

A Peregrinação está integrada na Semana Nacional das Migrações, que decorre de 10 a 17 de Agosto, subordinada ao tema “Migrantes – Missionários da Esperança”. No dia 17 de Agosto realiza-se a jornada de solidariedade. A 1 de Agosto estavam inscritos, para as celebrações deste ano, 32 grupos organizados de peregrinos, maioritariamente oriundos da Polónia, de Espanha e de Itália. São esperados três grupos provenientes do Vietname, com um total de 147 peregrinos.