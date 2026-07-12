FAMÍLIA E FÉ

Caridade de Tobit

Tobit é um exemplo luminoso de caridade activa e corajosa. Vive exilado, com poucos recursos, e mesmo assim não deixa de praticar o bem. Distribui esmolas aos pobres, partilha o que tem e, sobretudo, arrisca a vida para enterrar os mortos, o que constituía uma obra de misericórdia particularmente perigosa naquele contexto.

É precisamente essa fidelidade às obras de caridade que o torna agradável a Deus. Apesar da cegueira e do sofrimento, ele continua a fazer o bem, mesmo quando os resultados parecem nulos. Até a mulher dele, Ana, chega a dizer: “As tuas esmolas não valeram para nada”. No entanto, o desfecho da história mostra que essa afirmação é falsa: Deus vê o que o mundo não vê e recompensa no tempo oportuno.

O Arcanjo São Rafael confirma isso com palavras fortes e claras: “A esmola livra da morte, apaga os pecados e obtém a misericórdia e a vida eterna”. A generosidade de Tobit não se limita ao dom social, estendendo-se também ao dom espiritual, que é a expressão concreta da sua confiança em Deus.

Hoje em dia, somos frequentemente tentados a pensar que a caridade é inútil ou que não tem qualquer impacto. No entanto, o exemplo de Tobit mostra-nos que o bem nunca é em vão. Mesmo nas pequenas coisas, Deus age através de nós. E quem vive a caridade com fé e humildade atrai a bênção divina sobre si.

A caridade abre caminho à cura, à salvação e à paz. Tobit, apesar de ser cego, consegue ver com clareza o que muitos não vêem: amar o próximo é servir a Deus e é o caminho para a verdadeira felicidade, tanto nesta vida como na vida eterna.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia