FAMÍLIA E FÉ

Matrimónio: o exemplo de Tobias e Sara

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Matrimónio: o exemplo de Tobias e Sara

O casamento de Tobias e Sara revela uma dimensão profunda do matrimónio: não se trata de um mero contrato humano, mas de uma vocação divina vivida na presença de Deus. Antes de se unirem, Tobias e Sara rezam juntos. Não pedem apenas felicidade, mas que Deus os acompanhe até à velhice. «Fazei com que cheguemos juntos a uma ditosa velhice», diz Sara na noite de núpcias.

O contexto é dramático: Sara já testemunhara a morte de sete maridos na noite do casamento. O medo e a dor podiam ter-lhe dominado o coração. Porém, a fé vence. Ao invés de se abandonarem à paixão ou ao desespero, Tobias e Sara colocam Deus no centro do seu matrimónio. Como Tobias afirma: «Somos filhos dos santos patriarcas e não devemos casar como os pagãos, que não conhecem Deus».

Este exemplo mostra-nos que o amor humano encontra a sua plenitude quando se abre à graça de Deus. O matrimónio não é apenas um sentimento ou uma atracção, mas um compromisso definitivo que conduz à santidade.

Quando Deus é banido do coração e da mente, o demónio ganha poder, como diz o Arcanjo São Rafael. Porém, quando os cônjuges rezam, vivem a pureza matrimonial e colocam Deus em primeiro lugar, são protegidos e abençoados.

A “viagem para Média”, que Tobias empreende, pode ser lida como uma imagem da aventura do matrimónio: longa, exigente, cheia de perigos, mas abençoada quando vivida com fé.

O casamento cristão, como o de Tobias e Sara, não é um ideal ultrapassado, mas uma proposta viva de amor fiel, fecundo e santificante. Quando os cônjuges caminham com Deus, o amor genuíno acaba por vencer todos os obstáculos, por grandes que pareçam.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia

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