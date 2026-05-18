FAMÍLIA E FÉ

A oração em família

A oração desempenha um papel central no Livro de Tobias. Longe de ser apenas um gesto ritual, a oração manifesta-se como uma expressão viva de fé, confiança e entrega, especialmente no seio da família. Tobit, mesmo cego e abatido pelo sofrimento, reza com humildade. A sua esposa, Ana, também recorre a Deus nos momentos de angústia. Tobias, o filho, aprende desde cedo a confiar no Senhor.

Nesta história, cada membro da família recorre a Deus nos momentos de dor, dúvida e esperança. A oração não resolve os problemas de forma mágica, mas abre a porta à acção de Deus, que responde com amor e sabedoria. A intervenção do Arcanjo São Rafael é fruto directo dessas orações sinceras.

É comovente observar como Tobit, no momento da aflição, continua a rezar. Mesmo quando Ana, com dor e desânimo, lhe diz: «– A tua esperança é vã», ele permanece firme. Esta fidelidade à oração mostra que a fé pode iluminar o caminho mesmo nas circunstâncias mais adversas.

Além disso, a oração em família prepara o coração para reconhecer a vontade de Deus. Ao ensinar o filho Tobias a rezar e a praticar o bem, Tobit mostra-nos a importância da transmissão da fé no seio familiar.

Hoje, mais do que nunca, precisamos de recuperar a oração como centro da vida familiar. Ao rezarem juntos, as famílias fortalecem-se, unem-se e aprendem a confiar na Providência Divina. Deus ouve as orações dos lares fiéis. Como na casa de Tobit, Deus também deseja entrar nas nossas casas, curar, orientar e salvar.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia