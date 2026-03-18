FAMÍLIA E FÉ

A ajuda dos anjos

No Livro de Tobias, Deus responde à oração sincera de dois justos – Tobit e Sara –, enviando o Arcanjo São Rafael. Disfarçado de viajante, Rafael acompanha Tobias na sua jornada, protege-o dos perigos, guia os seus passos, cura e liberta a sua família. A sua presença discreta, mas eficaz, mostra como Deus intervém nas nossas vidas, quase sempre de forma invisível aos nossos olhos.

Os anjos são enviados por Deus para nos ajudar no caminho da salvação. Rafael, cujo nome significa “Deus cura”, é o sinal da Providência Divina que cuida dos que n’Ele confiam, mesmo nos momentos mais difíceis. Durante a viagem, Tobias não reconhece Rafael como anjo. Só mais tarde, ao ver os frutos da sua ajuda, compreende a dimensão do que viveu. Da mesma forma, muitas vezes só reconhecemos a mão de Deus quando olhamos para trás com humildade e gratidão.

Rafael cura a cegueira de Tobit, liberta Sara do demónio e orienta Tobias com conselhos práticos e espirituais. A sua presença é sinal de que Deus ouve as nossas orações e nunca deixa de responder ao clamor dos justos. Mesmo quando a ajuda divina não é imediata ou espetacular, Ele age com suavidade, fidelidade e sabedoria.

O Livro de Tobias convida-nos a confiar plenamente em Deus e a pedir a intercessão dos santos anjos. Não estamos sós nas nossas lutas espirituais. Deus envia os seus mensageiros para nos guiar, proteger e curar.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria Doutor em Teolo