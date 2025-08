EUCARISTIA: REGRAS, REVERÊNCIA E AMOR

De pé? Sentado?

As novidades que aconteceram na Igreja nestes últimos meses desviaram a atenção de um documento importante da Conferência Episcopal Portuguesa relativo à Liturgia. A parte principal diz respeito ao modo de os fiéis participarem na Missa, detalhado em doze pontos:

– De pé desde o início até às leituras;

– Sentados durante as primeiras leituras e o salmo responsorial;

– De pé durante a aclamação antes do Evangelho, durante o Evangelho e durante a aclamação a seguir ao Evangelho;

– Sentados para ouvir a homilia;

– De pé durante o Credo e a Oração dos Fiéis;

– Sentados durante o Ofertório (excepto se houver incenso, nesse caso a Assembleia levanta-se quando é incensada);

– De pé desde a oração a seguir ao Ofertório até o celebrante estender as mãos sobre o pão e o vinho invocando o Espírito Santo;

– De joelhos desde essa invocação do Espírito Santo, durante a Consagração e a elevação do Corpo e do Cálice;

– De pé a partir daí, ou seja, durante a oração do Mistério da Fé, até ao final da Comunhão da Assembleia;

– Os que se confessaram e quiserem comungar podem fazê-lo “na boca ou na mão, como preferirem”, “habitualmente de pé”, “ou de joelhos” se quiserem;

– Sentados, depois da Comunhão, em acção de graças;

– De pé quando se reza a oração depois da Comunhão, até ao fim.

O esforço para cumprir rigorosamente estas prescrições marca bem a importância da Eucaristia.

Hoje em dia, não se costuma comemorar São Tarcísio, mas o “site” do Vaticano recorda a sua história, que chegou até nós pelo testemunho do Papa São Dâmaso. Tarcísio viveu em meados do Século III, no tempo do Imperador Valeriano, que perseguiu duramente a Igreja. Os cristãos participavam na Eucaristia em catacumbas escondidas, mas isso não evitava que os soldados os descobrissem e matassem. Em criança, Tarcísio viu matarem o próprio Papa. Um dia, foi preciso levar a Comunhão a alguns cristãos que iam ser mortos no circo. O novo Papa, São Sisto, perguntou se alguém se oferecia e todos levantaram o braço, mas Tarcísio argumentou que era mais fácil que o deixassem passar a ele por ser mais novo. O Papa entregou-lhe um relicário com a Eucaristia, que Tarcísio escondeu com devoção por baixo da toga e saiu.

No caminho, um grupo de jovens convidou Tarcísio para jogar, mas ele, como levava Nosso Senhor, não podia aceitar. Os outros deram-se conta de algo; forçaram; ele não cedeu e acabaram por o matar à pedrada. Apareceu nesse momento um centurião cristão, chamado Quadratus, que pôs a rapaziada em fuga, pegou no cadáver de Tarcísio e levou-o para junto dos outros cristãos, que o sepultaram na catacumba de São Calisto, outro Papa mártir, próximo do túmulo do Papa São Zeferino, também ele mártir.

São Dâmaso compara o martírio de Tarcísio com o de Santo Estêvão, relatado nos Actos dos Apóstolos, e acrescenta: “São Tarcísio, que transportava o Sacramento de Cristo nas suas fracas mãos, quando foi atacado por uma turba de pagãos, preferiu morrer a entregar o Corpo Celestial aos cães raivosos”.

É bonito morrer para defender com amor a Eucaristia, embora também seja maravilhoso obedecer. E levantar-se, ajoelhar-se, sentar-se… conforme a Igreja manda.

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa