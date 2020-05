«Eu venci o mundo» (João 16:33)

NA FÉ, NÃO DESANIMAMOS FACE ÀS CONTRARIEDADES

Uma amiga, que padece de muitas patologias, com uma saúde muito debilitada, entre outros problemas, possui uma fé enorme, que causa uma enorme admiração pela forma como aceita o que a vida lhe traz. Não desanima, perante os obstáculos que se lhe deparam, em que vê sempre a mão de Deus. Quantas vezes pensei quanto a admirava. Na realidade, creio que não seria de todo capaz de ter a sua capacidade de interiorização, de levar a vida em frente com uma enorme resignação, oferecendo a Deus os seus padecimentos por alguma intenção que tinha em mente, ou talvez mesmo que lhe tenham solicitado.

Há alguns dias atrás, acordei de noite, preocupada com uma situação que vivenciava e para a qual parecia não encontrar uma resposta adequada. Lembrei-me desta minha amiga que tudo aceitava deixando a solução nas mãos de Jesus e de sua mãe Maria Santíssima. Como ambicionava possuir esta sua capacidade de entrega. Na verdade, somos filhos de Deus. Logo um Pai não pode querer nada de mau para os seus filhos. Questionando a minha própria fé, acabaria por adormecer de novo. E eis que em sonhos, ouvi a frase; “Eu venci o mundo!” Continuei a dormir bem mais tranquila, sentindo que Deus não dorme, que vela pelos seus filhos. Apesar da falta de amor da minha parte, Deus não deixou de se manifestar. Não devia, de todo, ter duvidado que se encontraria uma solução, ou mesmo que, se essa era a Sua vontade que eu não entendia, de momento, sofria assim por antecipação.

Encontrava-me a redigir este meu pensamento quando recebo, enquanto resposta a uma minha solicitação, a frase: “Nenhum obstáculo”. Que coincidência, Deus escreve direito por linhas tortas! Pois é, os maiores impedimentos e obstáculos somos nós que às vezes os colocamos. Na verdade o nosso percurso na terra não constitui de todo uma tarefa fácil. Existem alturas em que tudo parece correr segundo os nossos planos e aspirações. Mas nem sempre é assim, uma vez que viver implica ultrapassarmos inúmeras dificuldades com as quais nos vamos confrontando no nosso dia-a-dia. Logo, torna-se necessário sermos fortes, pacientes, manter a serenidade. Alguém referiu que a pessoa forte sabe resistir, ainda que chorando, mas engolindo as lágrimas. Quando os contratempos surgem, não baixa os braços. Quem sabe viver a fortaleza, é também paciente, o que nos conduz igualmente a tornarmo-nos mais compreensivos com o próximo e a manter a serenidade, porque tudo tem remédio menos a morte. Quem conserva a calma consegue reflectir, avaliar os prós e contras e intervir posteriormente, com a serenidade necessária. A nossa sabedoria, a nossa fortaleza, a nossa confiança encontram-se na convicção da nossa pequenez, do nosso nada aos olhos de Deus.

Numa das suas cartas aos coríntios, São Paulo diz: «… Vemo-nos acossados por toda a espécie de atribulações e nem por isso perdemos o ânimo; encontramo-nos em grandes apuros, mas não desesperados, ou sem recursos, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não inteiramente perdidos…».

Encontrava-me a escrever este artigo quando recebi um telefonema de uma familiar que feliz referia uma graça extraordinária que tinha recebido de Nossa Senhora de Fátima a quem costuma recorrer para as causas perdidas. Tinha perdido um documento de extrema importância necessário para levar um projecto em frente. Sem ele nada avançava. Tinha a certeza, conseguia mesmo visualizar tê-lo colocado na carteira com muito cuidado. Mas desapareceu. Em desespero de causa, depois de o ter procurado em todos os locais possíveis, recorreu a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. No dia seguinte sem qualquer explicação possível, o referido documento apareceu em cima da mesa. Fiquei a pensar na sua enorme fé. Senti-me feliz por ela.

“A fé e a razão são como duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade; foi Deus que colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade, numa palavra, conhecer-se a si próprio. Lembra-te que nunca estás só. Jesus está contigo na tua viagem em cada dia da tua vida. Ele chamou-te e escolheu-te para viver na liberdade dos filhos de Deus. Volta-te para Ele em oração e no amor. Pede-lhe para te conceder a coragem e a força para viver sempre essa liberdade. Caminha com ele que é: O Caminho, a Verdade e a Vida” (São João Paulo II).

Termino este meu artigo com o pensamento de que nenhum obstáculo nos separa de Deus se a nossa vontade e liberdade assim o determinarem recordando ainda a frase de Jesus: «Eu venci o mundo». Que Santa Maria, Rainha da Esperança nos proteja e interceda por nós junto do seu Filho, neste nosso caminhar terreno!

Maria Helena Paes

Escritora