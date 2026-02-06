ESPAÇO VAI ACOLHER RELÍQUIAS DOS SANTOS JOÃO BOSCO E LUÍS VERSIGLIA

Salesianos consagram Capela da Imaculada Conceição

D. Stephen Lee presidiu, no passado fim-de-semana, à cerimónia de benção e dedicação da capela da Imaculada Conceição. Situado na Casa-Mãe da Província Chinesa da Sociedade de São Francisco de Sales, nas instalações do Instituto Salesiano, o espaço acolhe, a 13 de Fevereiro, as relíquias de São João Bosco e São Luís Versiglia.

A consagração da capela, que foi recentemente submetida a obras de requalificação, decorreu no dia em que a Igreja Católica comemora a memória litúrgica de São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana. A cerimónia, que atraiu cerca de duas centenas e meia de fiéis, combinou uma Missa de Acção de Graças com o rito de dedicação da agora renovada capela da Imaculada Conceição. O gesto, revestido de grande simbolismo, teve a ele inerente a renovação da dedicação espiritual e do compromisso contínuo dos Salesianos para com a juventude, num mundo em acelerada e incerta mudança.

Presidida por D. Stephen Lee, a Eucaristia foi concelebrada pelo padre Domingos Leong, superior da Província Salesiana de Maria Auxiliadora dos Cristãos, pelo pároco de São Lourenço, padre Cyril Law, e por vários outros sacerdotes, responsáveis pela dinamização da obra salesiana em Macau.

Durante a homilia, D. Stephen Lee destacou a importância da renovação da capela da Imaculada Conceição face aos desafios com que a juventude se depara actualmente. O bispo de Macau expressou a esperança de que o espaço possa inspirar mais jovens a procurarem Deus ou a olharem para a Virgem Imaculada como um refúgio: «Numa sociedade complexa e em rápida transformação, que esta capela da Imaculada Conceição se torne um centro onde a juventude possa recorrer à protecção de Maria e sirva de base espiritual para a educação de adolescentes desfavorecidos».

O anseio do prelado ecoa a missão original de Dom Bosco, que construiu a Basílica de Maria Auxiliadora em Turim para acolher e guiar jovens em risco através da educação preventiva fundamentada na fé, na razão e na bondade. Perto do final da Missa, o padre Domingos Leong referiu os motivos que inspiraram o novo “design” da capela da Imaculada Conceição.

Nascido em Macau, o sacerdote explicou que o mural ali instalado traça uma jornada espiritual, desde o sonho profético de Dom Bosco aos nove anos, passando pela sua ambição de evangelizar a China e pela chegada dos primeiros Salesianos a Macau, em 1906, até à comunhão com Cristo através da Eucaristia. Em lugar proeminente na parte posterior da capela, a obra bebe inspiração no Evangelho de São Mateus e retrata Dom Bosco a guiar crianças e jovens rumo a Jesus, conduzido por Maria Auxiliadora.

A cerimónia de dedicação e benção da capela da Imaculada Conceição integrou as comemorações dos 120 anos da chegada dos Salesianos à China, gesta que se iniciou em Macau, em 1906. A Província Salesiana Chinesa assinalou, em Novembro último, o arranque de um ano de celebrações. Um dos momentos mais significativos do programa comemorativo está previsto para 13 de Fevereiro, com a entronização solene de relíquias de São João Bosco e do cálice do mártir São Luís Versiglia, que ficarão permanentemente alojados nesta mesma capela.

Marco Carvalho